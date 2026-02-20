Giro radical en las costas de Canarias: llega fuerte mar de fondo y olas de 4 metros

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado oficialmente la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago.
La medida, que ha entrado en vigor a las 19:00 horas de este viernes, responde a la llegada de una mar de fondo que dejará condiciones adversas en el litoral, especialmente en las vertientes norte y oeste de las islas.
La decisión se fundamenta en la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Zonas más afectadas por el oleaje en Canarias
El ámbito territorial de este aviso incluye especialmente el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el norte y noroeste de Tenerife y el norte de Gran Canaria.
En el caso de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, la alerta se extiende a las costas orientadas al norte y al oeste.
Se espera un viento del noreste con fuerza 4 a 5, que podría arreciar a fuerza 6 en los canales entre islas. Sin embargo, el principal riesgo radica en el mar combinado del norte y noroeste, con olas que oscilarán entre los 2 y 3 metros, pudiendo alcanzar puntualmente los 4 metros en el norte de La Palma.
El peligro de las mareas vivas
Un factor crítico para este fin de semana es el periodo pico máximo del mar, que será inusualmente alto (entre 16 y 18 segundos).
Esto, sumado a coeficientes de marea muy elevados (94 este viernes), aumenta el riesgo de que el mar rebase los paseos marítimos y zonas bajas durante la pleamar.
Horarios clave de las pleamares:
- Sábado 21: De 03:15 a 03:40 y de 15:35 a 16:00 horas.
- Domingo 22: De 03:55 a 04:20 y de 16:20 a 16:45 horas.
Consejos de autoprotección
Desde Emergencias se insta a la población a extremar la precaución y seguir estas recomendaciones básicas:
- Evite situarse en muelles, espigones o zonas donde rompan las olas para sacar fotos.
- No circule con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.
- Prohibido el baño en playas con bandera roja o en zonas apartadas sin vigilancia.
- Asegure los amarres de las embarcaciones en lugares resguardados.
- En caso de emergencia, llame inmediatamente al 1-1-2.