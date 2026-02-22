Es oficial: la Diócesis de Canarias confirma los primeros pasos para recibir al papa León XIV

La maquinaria logística para recibir al papa León XIV en el Archipiélago se ha puesto en marcha. La Diócesis de Canarias ha mantenido este fin de semana un encuentro crucial con los coordinadores designados por la Conferencia Episcopal Española (CEE), sentando las bases de lo que sería un acontecimiento histórico para Ias Islas.
Aunque la Santa Sede aún no ha emitido una confirmación oficial con fechas cerradas, la actividad administrativa y de seguridad es intensa. En la reunión de trabajo han participado figuras clave como Yago de la Cierva, coordinador general, y Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE. Por la parte local, el encuentro estuvo encabezado por el obispo de la Diócesis de Canarias, Mons. José Mazuelos Pérez, y el obispo auxiliar, Mons. Cristóbal Déniz.
Marzo: El mes clave para la hoja de ruta
Según han informado fuentes eclesiásticas a través de una nota de prensa, el próximo mes de marzo será determinante. Una comisión de la Santa Sede viajará físicamente a Canarias para conocer la realidad del terreno y colaborar en la elaboración de una hoja de ruta preliminar.
Este documento será el que finalmente se estudie en el Vaticano para su aprobación definitiva. Durante las sesiones de trabajo celebradas este fin de semana, se han puesto sobre la mesa aspectos críticos de la organización: logística, financiación, traslados y posibles localizaciones para los actos multitudinarios.
Prudencia ante la falta de un programa oficial
A pesar del optimismo reinante, la Diócesis de Canarias insiste en trabajar con “prudencia y responsabilidad”. Actualmente, no existe un plan de viaje confirmado ni un programa oficial de actos. No obstante, el deseo expresado por León XIV de visitar el Archipiélago —junto a Madrid y Barcelona— ha activado todos los protocolos preventivos.
Se barajan diversas ventanas temporales para el viaje, situando la visita inicialmente en el mes de junio, aunque no se descarta que la agenda pontificia se traslade a octubre. Para canalizar la información y evitar especulaciones, la CEE ya ha habilitado el portal web oficial conelpapa.es.
El sentir de la Iglesia canaria
El obispo José Mazuelos no ha ocultado su satisfacción tras los primeros contactos técnicos. El prelado ha subrayado que el interés del Santo Padre por Canarias es “un motivo de profunda gratitud” y ha hecho un llamamiento a la unidad de todo el pueblo canario para acoger al Pontífice.
“Somos conscientes del deseo de toda la sociedad de recibir al Papa”, afirmó Mazuelos, quien también instó a los fieles y ciudadanos a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales de la Diócesis para evitar confusiones sobre la agenda de León XIV.
La planificación comunicativa y organizativa ante un evento de esta magnitud requiere de una coordinación milimétrica entre las autoridades eclesiásticas locales, nacionales y el propio Estado, dado el carácter de Jefe de Estado del Papa.