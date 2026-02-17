Histórica visita a Canarias: el Papa León XIV ya tiene fecha para aterrizar en las Islas

La esperada visita del Papa León XIV a España ya tiene una hoja de ruta definida y Canarias será la gran protagonista del cierre de este viaje histórico. Aunque la Santa Sede aún debe realizar el anuncio formal, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha confirmado que el calendario manejado sitúa la estancia del Pontífice en el país entre el 6 y el 12 de junio.
El Archipiélago recibirá al Obispo de Roma en la etapa final de su periplo. Según las previsiones adelantadas, León XIV aterrizará en Gran Canaria el 11 de junio y se trasladará a Tenerife, desde donde emprenderá el regreso a Roma el día 12.
El foco en la realidad migratoria
La elección de las Islas como broche final del viaje no es casual. El Papa conocerá de primera mano la realidad migratoria en Canarias, un asunto de especial sensibilidad para el Pontífice peruanoestadounidense. Esta parada supone el cumplimiento de una asignatura pendiente de la Iglesia con las Islas, después de que Francisco no llegara a concretar su desplazamiento al Archipiélago antes de fallecer.
Itinerario en España: Madrid y Barcelona
La gira papal comenzará el 6 de junio en Madrid. En la capital se celebrará un acto multitudinario en lugares que aún se barajan, como la Plaza de Colón, la Castellana o Ifema. Además, mantendrá encuentros institucionales con los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Posteriormente, el 9 de junio, el Papa se trasladará a Barcelona. Allí participará en el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y asistirá el 10 de junio a la inauguración de la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, la más alta del templo.
Una visita sin financiación estatal
La Conferencia Episcopal Española ya ha activado todos los protocolos organizativos a través de una web oficial. Un dato relevante es que la estancia de Robert Prevost (León XIV) no contará con financiación del Estado, por lo que la Iglesia ha iniciado una campaña masiva de recaudación de donativos, patrocinio de empresas y búsqueda de voluntarios para sufragar los gastos logísticos.
Aunque fuentes vaticanas mantienen la prudencia habitual y no descartan que el programa pueda sufrir variaciones, la planificación está tan avanzada que la Iglesia española ya trabaja en los equipos de seguridad y logística para lo que será el primer gran encuentro del nuevo Papa con el pueblo canario.