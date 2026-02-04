El PSOE ganaría en Canarias también en escaños por la presión de Vox al PP

Dos años y casi siete meses después de las últimas elecciones generales, el mapa demoscópico de Canarias varía ligeramente en beneficio del PSOE. Una encuesta publicada por el portal Electomanía.es, a la que ha tenido acceso este periódico, recorta al PP un escaño de los 15 al Congreso sumando las dos circunscripciones y aumenta de 1 a 3 diputados la representación de Vox.
En los comicios del 23 de julio de 2023, el partido liderado por Santiago Abascal logró un acta por la provincia de Las Palmas y no concurrió en la de Santa Cruz de Tenerife por problemas internos que derivaron en una sucesión de dimisiones e impidieron el registro de la candidatura.
Por aquel entonces, el PSOE y el PP empataron a 6 (3 cada uno por provincia), aunque los socialistas se apuntaron la victoria en número de votos. Cristina Valido (CC) sacó el billete a Madrid por Santa Cruz de Tenerife, mientras que Noemí Santana (Sumar) y Alberto Rodríguez Almeida (Vox) consiguieron el suyo por Las Palmas.
Con vistas a la próxima cita, el sondeo de Electomanía otorga al PSOE los mismos 6 escaños, con un 30% de los sufragios (-3%): 3 por Las Palmas (30%, -3%) y otros tantos por Santa Cruz de Tenerife (30%, -3%). El PP obtendría 5 en total (24%, -6%): 3 por Las Palmas (24%, -2%) y 2 (-1) por Santa Cruz de Tenerife (24%, -11%). En tercer lugar, Vox subiría a 3 (+2), con el 21% (+14%): 2 por Las Palmas (22%, +8%) y 1 por Santa Cruz de Tenerife (19%, +19%).
A continuación, CC se quedaría igual (1, 11%): Santa Cruz de Tenerife, el 16% (-1%), y en Las Palmas repetiría con el 6%. Más abajo en el pronóstico, Sumar (en 2023, con Drago Canarias) restaría un escaño y la mitad de sus votos (-5%): Las Palmas, -5%, y Santa Cruz de Tenerife, -6%. Suponiendo que vaya por separado -en diciembre de 2023 rompió con Sumar y se fue al grupo Mixto), Podemos registraría en Canarias un 3%: el mismo porcentaje por provincia.
Nueva Canarias se mantendría en el 4% (el 8% en Las Palmas): para Santa Cruz de Tenerife no figura una proyección (-0,64% en 2023). Está por ver el efecto de la escisión en NC que condujo a la fundación, en octubre de 2025, de Primero Canarias, una formación con la que coquetea CC.
El 18 de enero, DIARIO DE AVISOS se hizo eco de una estimación del Observatorio Canario de Estudios e Investigaciones (OCEI) para las autonómicas a partir de los microdatos del Sociobarómetro de la Uned de noviembre de 2025.
Dibujaba un escenario de continuidad, a pesar de que el PSOE (26,6%) volvería a ser la fuerza más votada. Respecto a la ecuación de pactos en la duodécima legislatura, CC (22,7%) y el PP (17,8%) podrían continuar gobernando. Además, Vox se dispararía del 7,85% al 11,3% y NC retrocedería del 8,07% al 7,4% coincidiendo con la aparición de Primero Canarias (1,9%).