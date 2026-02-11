El PSOE consigue que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz apruebe el nuevo contrato del agua priorizando la ejecución de las obras de saneamiento, especialmente en el barrio de Punta Brava y en las estaciones de bombeo municipales

Fruto de un trabajo serio y concienzudo, el PSOE consiguió este martes que, en el pleno extraordinario convocado para la aprobación del nuevo contrato del agua que comenzó su redacción en 2021 con un gobierno socialista, se incluyera una enmienda que da prioridad a la ejecución de las obras de saneamiento, especialmente en el barrio de Punta Brava y en las EBAR Municipales, para resolver así, los problemas y las deficiencias existentes en la red municipal.
En este contexto de prioridades, González explicó que la ejecución de la desaladora anunciada por el Cabildo dentro de la emergencia hídrica vigente, “no debe ser una actuación de carácter urgente, sino que esa posibilidad prevista en el decreto de emergencia hídrica de la isla, debe acomodarse a las necesidades urgentes e inaplazables que de inmediato necesita resolver nuestro municipio”. En la enmienda que ya forma parte del nuevo contrato del agua, “la EDAM no se acometerá, en el caso que se hiciera, hasta que las fases previstas de la EDAR Comarcal estén en pleno rendimiento”, resumió González.
El portavoz socialista Marco González justificó esta propuesta comunicada ya con anterioridad a la plataforma Stop Vertidos, “en la necesidad urgente e inaplazable de dar prioridad a estas inversiones, que por su elevado coste no se han podido acometer con fondos propios de la Corporación y que en el marco del contrato concesional pueden ser abordados”. En esta línea, el grupo socialista convenció al gobierno municipal “de incluir actuaciones tecnológicas en la red de abastecimiento y saneamiento incorporando al servicio público municipal medidas de innovación a las que no puede resultar ajena al municipio”.
El PSOE lo tuvo claro desde el principio y convenció al gobierno municipal, o mejor dicho, a una parte del gobierno municipal porque solo el concejal de ACP y primer teniente de alcalde, votó en contra mientras que su compañero de siglas Alberto Cabo, no se presentó aduciendo enfermedad al pleno extraordinario. Así, el PSOE consigue ese objetivo inexcusable para el municipio y que implica al Cabildo para que este ejecute sin más demora las dos fases de la ampliación y mejora de la nueva depuradora, así como la construcción del tramo dañado del emisario. “Hasta que se terminen las obras insulares que necesita la ciudad en términos de saneamiento y depuración, no se planteará la posibilidad de la construcción de la desaladora”.
Esta postura ya ha sido trasladada hace semanas a la plataforma Stop Vertidos del barrio de Punta Brava en una reunión celebrada con los vecinos y vecinas que la conforman, “y confirmada y compartida fruto del trabajo del grupo socialista con el resto de partidos en todas y cada de las sesiones preparatorias que se han venido realizando en las comisiones en las que se ha venido preparando y estudiando el pliego del nuevo contrato de abastecimiento y saneamiento del municipio”.
Por todo ello, el portavoz socialista Marco González en el pleno trasladó un mensaje de calma y de orden a los gobiernos insular y municipal para que se centren en lo importante que es comenzar de una vez las obras de reparación del emisario con un retraso de meses y que se culminen también tras meses de espera los trámites para la adjudicación de la primera fase de la nueva depuradora, “proyecto y financiación que esperan por su realización en 2023 después de décadas de dejadez de la administración insular”.
González además recordó que después de esta primera fase tiene que venir una segunda, para la que el portavoz socialista pidió el compromiso insular para que avancen en su planificación, “para que se comience ese camino para que en los próximos años sea una realidad la posibilidad del tratamiento de las aguas residuales hasta 20 mil metros cúbicos diarios, cuya totalidad de volumen de agua regenerado se pondrá a disposición de usos como el agrícola, el ajardinamiento y la limpieza de calles de la ciudad”.
“Nos dice la lógica que será en ese momento, es decir, cuando tengamos la segunda fase a pleno rendimiento, y nunca antes, cuando se plantee la posibilidad de si es necesaria o no la construcción de una desaladora en el municipio”, subrayó González. “Por eso agradecemos al gobierno, o al menos a una parte de él, que haya recapacitado y que se centre en lo importante y que lo haga con transparencia hacia una ciudadanía preocupada porque siguen pasando los meses y el emisario sigue roto y la depuradora sin poner en marcha esa primera fase de su renovación integral”, concluye González.