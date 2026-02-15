El efecto ‘no me mudo ni borracho’, de Quevedo, destapa la cruda realidad de los jóvenes canarios: “Se nos pone en bandeja irnos”

El tema ‘Ni borracho’, del artista grancanario Quevedo, ha traspasado lo musical para abrir un debate social en Canarias.
El usuario de TikTok @enriquerb97 publica un vídeo, que acumula miles de likes, en el que reflexiona sobre la dificultad de quedarse a vivir en las Islas pese a las oportunidades laborales fuera.
“No me mudo ni borracho”: quedarse también es una decisión
En su intervención, el creador de contenido vincula el mensaje de la canción con la realidad que viven muchos jóvenes canarios:
“En mi grupo somos 12 personas, de las cuales 7 están trabajando por Europa. Y los que nos quedamos aquí, nos quedamos con la extraña sensación de estar donde queremos estar pero sin toda la gente con la que queremos estar”.
El usuario señala además que, para muchos, emigrar se presenta casi como la única salida:
“Se nos pone en bandeja el irnos. Por un lado, ese pensamiento de que si te quedas eres menos, que te quedas atrasado, que el futuro está fuera; y, por otro, una innegable situación económica y social que parece que si no trabajas para el turismo o la administración no tienes ningún futuro aquí”.
Aun así, reivindica la decisión de permanecer en el Archipiélago:
“Que empecemos a cambiar el chip y seamos más las personas que, a pesar de las dificultades, digan: ‘no me voy porque esta es mi casa y quiero quedarme para cuidarla’”.
Un mensaje que conecta con quienes se fueron… o quieren volver
La publicación ha generado decenas de comentarios de usuarios que aseguran sentirse identificados con esta realidad. Algunos apuntan directamente a las causas de esa marcha:
“No nos mudamos, nos echan”.
Otros relatan su experiencia tras vivir fuera de Canarias:
“Me fui, viví muchos años fuera… y volví a criar a mis hijos y no me mudo ni borracha”.
También hay quienes admiten el dilema entre estabilidad económica y bienestar personal:
“Te vas para vivir mejor, pero realmente vives más triste”.
La reflexión ha reactivado el debate en redes sociales sobre el arraigo, la emigración juvenil y las condiciones laborales en las Islas, en paralelo al impacto que está teniendo ‘Ni borracho’ durante el Carnaval de Canarias.
@enriquerb97 Reflexionando con el temazo de @Quevedo … Sé que es difícil, lo vivo en mis carnes, pero no me mudo ni borracho, a cuidar, defender y construir la casa ❤️🩹 #canarias #🇮🇨 #quevedo #niborracho ♬ sonido original – Enrique Reina 🇮🇨