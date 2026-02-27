Ruta de la Tapa en La Laguna: producto local por 4 euros la tapa con bebida

La Laguna, a través del Área de Comercio del Ayuntamiento, recupera en la última quincena de marzo la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste, una acción de dinamización comercial que volverá a recorrer los núcleos de Tejina, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Bajamar tras varios años sin celebrarse en esta zona del municipio.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “la recuperación de esta ruta supone una apuesta decidida por el nordeste lagunero y por sus establecimientos de restauración. Queremos generar actividad económica, atraer visitantes y seguir fortaleciendo el tejido empresarial de nuestros pueblos”. La edil subraya que esta iniciativa “forma parte de una estrategia más amplia de apoyo al comercio de proximidad y de impulso al consumo en cada uno de los pueblos y barrios del municipio”.
La Ruta de la Tapa se desarrollará del 16 al 31 de marzo y permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de elaboraciones gastronómicas con producto local y de kilómetro cero, reforzando así la identidad y singularidad de esta comarca. Con un precio unificado de 4 euros por tapa y bebida, se busca favorecer la rotación entre establecimientos y animar al público a recorrer los distintos núcleos, generando movimiento y consumo en todo el territorio.
Comercio impulsa esta acción en colaboración con FAUCA, la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial (LLZC) y Volcanic Xpirence, en el marco de su línea de trabajo para promover experiencias comerciales atractivas y sostenibles que conecten el desarrollo económico con la identidad local.
El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, señala que “esta ruta es una oportunidad para visibilizar el talento gastronómico del nordeste y para que los establecimientos trabajen de manera coordinada en una acción común que beneficia a todo el entorno”. Pérez añade que “este tipo de iniciativas generan sinergias, aumentan la afluencia de público y consolidan al municipio como referente gastronómico”.
Estefanía Díaz destaca que, tras varios años sin celebrarse, la respuesta inicial del sector está siendo positiva, con numerosos establecimientos ya adheridos a la iniciativa. En las próximas semanas se dará a conocer el listado definitivo de locales participantes, así como la programación completa de la ruta.
La concejal remarca además que “no se trata únicamente de promover el consumo, sino de reforzar el sentimiento de pertenencia y el orgullo hacia una comarca que combina tradición, paisaje, producto local y autenticidad. Apostamos por un modelo de desarrollo comercial sostenible, conectado con la realidad de cada pueblo y construido de la mano del sector”.
Comercio anima a los establecimientos de restauración y hostelería de Tejina, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Bajamar que deseen participar a formalizar su inscripción hasta el próximo 15 de marzo, sumándose así a una iniciativa colectiva que pretende consolidarse como cita de referencia en el calendario gastronómico del municipio.