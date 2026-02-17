Agredió a la tripulación camino a Canarias: la millonaria multa que deberá pagar un pasajero de Ryanair por desviar un avión

Un altercado a bordo de un vuelo con destino al Archipiélago ha terminado en una contundente condena económica. Un tribunal de Dublín ha sentenciado a un pasajero de la compañía Ryanair a pagar una indemnización de 15.000 euros tras obligar al desvío de un avión que cubría la ruta entre la capital irlandesa y Lanzarote.
Los hechos se desencadenaron cuando el individuo, cuya identidad no ha trascendido, inició una serie de agresiones contra otros pasajeros y miembros de la tripulación de cabina.
Ante la gravedad de la situación y para garantizar la integridad de los presentes, el comandante se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Oporto (Portugal) para desembarcar al pasajero conflictivo antes de continuar la ruta hacia la isla canaria.
Tolerancia cero
A través de un comunicado emitido este martes, Ryanair ha celebrado la sentencia, subrayando que este fallo judicial “refuerza las graves consecuencias” a las que se exponen quienes alteran la paz a bordo.
La aerolínea ha recalcado su compromiso por que tanto clientes como empleados viajen en un “entorno cómodo y libre de perturbaciones innecesarias”.
“Ryanair aplica una política de tolerancia cero con respecto a la mala conducta”, recuerda la nota. La compañía asegura que seguirá persiguiendo legalmente este tipo de comportamientos en beneficio de la gran mayoría de los viajeros que cumplen las normas de convivencia durante el vuelo.
Prohibiciones de por vida
Además de la multa de 15.000 euros —destinada a cubrir los costes derivados del desvío, como tasas aeroportuarias y combustible extra—, la aerolínea ha recordado que los pasajeros conflictivos se enfrentan a otras medidas severas. Estas incluyen la prohibición permanente de volver a viajar con la compañía y multas administrativas por el desembarque forzoso.
Este caso se suma a la lista de incidentes que en los últimos meses han afectado a las rutas aéreas con Canarias, un destino donde las autoridades y aerolíneas han intensificado la vigilancia para erradicar el consumo excesivo de alcohol y las agresiones en el aire.