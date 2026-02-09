Samuel Biener, climatólogo, lo confirma: “Subirán las temperaturas en Canarias”

Mientras gran parte de la Península Ibérica se prepara para un nuevo “tren de borrascas” y ríos atmosféricos que dejarán lluvias torrenciales, el tiempo en Canarias seguirá un guion completamente opuesto. Según el análisis de Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, el Archipiélago se mantendrá como una “isla de estabilidad” frente al caos meteorológico que sufren otras comunidades.
Canarias, al margen de las borrascas
A diferencia de Galicia o la vertiente atlántica, donde se esperan acumulados de hasta 250 l/m², las Islas quedarán fuera del radio de acción de los frentes asociados al chorro polar. El anticiclón de las Azores y la configuración actual de la corriente en chorro actuarán como un escudo, impidiendo que la inestabilidad que afecta al noroeste peninsular llegue a nuestras costas.
Este patrón, que se mantendrá al menos hasta el sábado, dejará cielos mayoritariamente despejados o con nubosidad alta, sin precipitaciones significativas a la vista para el Archipiélago.
Temperaturas inusualmente altas: ¿Llega el calor?
Lo más destacado del tiempo en Canarias para los próximos días será el termómetro. Biener advierte de que se esperan temperaturas claramente más altas de lo habitual para estas fechas. Especialmente entre mañana martes y el jueves, las Islas podrían vivir un episodio de calor moderado.
En las zonas de sotavento del alisio, los registros podrían alcanzar o superar los 25 ºC en las horas centrales del día. Estas cifras sitúan al Archipiélago en una anomalía térmica positiva, con valores que, en algunos puntos, estarán varios grados por encima de la media histórica para este mes.
Un escenario de contrastes
El contraste con el resto del país es absoluto. Mientras en cuencas como las del Guadalquivir o el Ebro existe riesgo de crecidas de ríos debido a la saturación de los suelos y el deshielo, en Canarias la preocupación sigue siendo la ausencia de lluvias de importancia.
De cara al próximo domingo y el inicio de la siguiente semana, el modelo europeo sugiere una circulación más ondulada del chorro polar. Esto podría traer un tiempo más cambiante a las Islas, con la alternancia de dorsales anticiclónicas y posibles borrascas que, finalmente, podrían romper el bloqueo actual, aunque por ahora la estabilidad sigue siendo la protagonista.