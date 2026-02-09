Calma y sol para empezar la semana: así será el tiempo en Canarias este lunes 9 de febrero

Canarias afronta este lunes, 9 de febrero de 2026, con una situación meteorológica estable y sin grandes sobresaltos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Archipiélago estará marcado por el predominio de cielos poco nubosos, aunque con algunos matices a lo largo de la jornada.
Nubes altas y brisas: la tónica del lunes en el Archipiélago
Durante la segunda mitad del día se espera la aparición de intervalos de nubosidad alta, mientras que las nubes bajas harán acto de presencia de forma más puntual en el norte de las islas montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en horas nocturnas y en cotas situadas por debajo de los 1.100 a 1.300 metros.
En cuanto a las temperaturas, la Aemet apunta a pocos cambios respecto a jornadas anteriores, aunque no se descartan ligeros ascensos locales, que serán moderados en el entorno del Teide.
El viento soplará flojo del norte, con influencia de las brisas en las islas de mayor relieve. En Lanzarote y Fuerteventura será moderado del noroeste, con tendencia a rolar a norte por la tarde. En cotas altas y zonas expuestas de la Caldera de Taburiente, y especialmente en el Teide, se espera viento moderado del noroeste, un factor a tener en cuenta en actividades de montaña.
Temperaturas suaves: los valores que se esperan en las capitales canarias
En las capitales de provincia, los termómetros se moverán en valores suaves y propios de esta época del año:
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 18 °C y máxima de 21 °C.
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 15 °C y máxima de 22 °C.
Una jornada, en definitiva, marcada por la calma atmosférica, con cielos mayoritariamente despejados, temperaturas estables y un viento que solo ganará protagonismo en zonas altas y en las islas orientales. Ideal para comenzar la semana sin sobresaltos meteorológicos en Canarias.