La Laguna Tenerife cae en Burgos sin Marcelinho (96-88)

La Laguna Tenerife cayó ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (96-88) en un partido cuya peor noticia ocurrió antes del mismo, con la lesión de Marcelinho. Los peores presagios se han confirmado, con una rotura parcial de la fascia del pie derecho.
Mejor Burgos
Los primeros minutos del Burgos-La Laguna Tenerife fueron de tanteo (6-6) pero, muy pronto, los locales comenzaron a dominar (10-6). Con 16-11, viendo lo que estaba viendo, Txus Vidorreta tuvo que parar el duelo. Restaba poco menos de tres minutos para que acabara el cuarto.
Tras un parcial de 8-0 (20-11) a La Laguna Tenerife le tocaba reaccionar. Pero no fue así, con 23-14 acabó el cuarto.
El arranque de la segunda manga no fue mejor que el final de la primera. Burgos dobló en el marcador al Canarias (28-14).
Abromaitis dio la cara en los suyos (34-25) y eso sirvió para que La Laguna Tenerife diera un paso al frente (36-28).
Los aurinegros lograron mejorar la circulación de balón (36-32) pero tras un tiempo muerto local, Burgos volvió a reestablecer su normalidad (46-36). Con ese marcador se llegería al descanso.
La Laguna Tenerife reacciona
Tres pérdidas seguidas obligaron a Vidorreta a parar el duelo con poco más de un minuto jugado (52-36). COn 55-38 los locales lograron su mayor renta a favor (17 tantos).
Otra vez la buena circulación de balón y un triple de Van Beck pusieron el (62-51). Tras uj intercambio de canastas, La Laguna Tenerife logró llegar al último cuarto con menos de diez puntos de desventaja (73-64).
Último cuarto
El Canarias se puso a cinco (79-74) en un cuarto eterno, en el que Burgos supo mantener las diferencias.
La Laguna Tenerie cayó de manera justa en una pista complicada que es más complicada aún sin Marcelinho (96-88).