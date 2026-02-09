Si tienes mascota y usas estos medicamentos, su vida podría estar en riesgo: Sanidad lanza un aviso urgente

¿Podría tu tratamiento médico diario estar enfermando a tu perro o gato? La pregunta suena alarmante, pero es la realidad que ha llevado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a emitir una alerta sanitaria. Un simple roce, un lametón accidental o incluso el contacto con las sábanas tras aplicarte una pomada puede tener consecuencias devastadoras para la salud de tus animales de compañía.
El “enemigo invisible” en casa
El aviso surge tras notificarse casos graves en varios países europeos como Suecia, Alemania, Bélgica y Finlandia. En estos lugares, las autoridades han confirmado que perros, gatos y cobayas han desarrollado patologías severas tras entrar en contacto estrecho con sus dueños, quienes estaban bajo tratamientos con medicamentos hormonales tópicos.
No se trata de una ingesta accidental de pastillas, sino de un riesgo mucho más sutil: la transferencia por contacto dérmico o transdérmico de geles, parches y cremas de uso humano que contienen estrógenos o testosterona.
Efectos devastadores
La gravedad de los síntomas detectados por la AEMPS depende directamente del principio activo al que se expone el animal. La agencia divide el impacto en dos grandes grupos de riesgo:
- Tratamientos con estrógenos: Se han observado casos de feminización en machos y síntomas de hiperestrogenismo en mascotas de ambos sexos. Esto incluye ginecomastia (crecimiento anormal de las mamas), síntomas de celo en animales ya castrados, celos persistentes y falta de desarrollo testicular. En casos extremos, se han reportado malformaciones congénitas y nacimientos prematuros.
- Tratamientos con testosterona: La exposición accidental a esta hormona ha provocado en las mascotas cuadros de alopecia (caída del pelo), episodios de agresividad repentina y trastornos graves del comportamiento. También se ha notificado una reducción drástica en el número de cachorros por camada y la desaparición del celo en hembras.
Protocolo de seguridad para dueños de mascotas
Para evitar que un tratamiento médico humano termine en una urgencia veterinaria, Sanidad ha dictado una serie de recomendaciones críticas de obligado cumplimiento:
- Barrera física obligatoria: Es fundamental cubrir siempre la zona tratada con ropa para minimizar cualquier transferencia accidental del medicamento.
- Higiene estricta: Asegúrese de lavarse bien las manos inmediatamente después de aplicar el producto para eliminar cualquier resto de hormonas.
- Distancia de seguridad: No permita bajo ningún concepto que sus mascotas toquen, laman o se apoyen sobre la piel donde se ha aplicado el parche o la pomada.
- Vigilancia activa: Si observa cambios físicos o de conducta en su mascota, contacte de inmediato con un veterinario e informe sobre el tratamiento que usted está utilizando.
La importancia de la notificación
La AEMPS recuerda que la colaboración ciudadana es clave. Tanto los profesionales sanitarios como los responsables de los animales tienen la facultad de notificar cualquier sospecha de acontecimiento adverso.
Este giro radical en la vigilancia sanitaria busca recopilar más evidencias en nuestro país para mitigar riesgos. La salud de nuestra mascota depende, hoy más que nunca, de la precaución que tomemos con nuestro propio botiquín.