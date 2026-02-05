Sanidad lanza un aviso urgente: estos son los grupos que deben vacunarse contra el Covid en la nueva campaña

El Ministerio de Sanidad ha definido los colectivos prioritarios que deberán recibir la dosis de refuerzo en la nueva campaña de vacunación frente a la Covid-19. Tras analizar la evidencia científica de los últimos cinco años, las autoridades sanitarias recomiendan la inmunización estacional para los mayores de 70 años, el personal sanitario y las personas con patologías crónicas o sistemas inmunitarios debilitados.
Esta medida, que busca consolidar el éxito de una estrategia que ya ha salvado 127.000 vidas en España, se integrará de forma coordinada con la vacuna de la gripe para maximizar la protección de los grupos más vulnerables ante la aparición de nuevas variantes.
Los grupos prioritarios para la nueva dosis contra el covid
Sanidad ha sido muy específica al señalar quiénes deberían recibir la dosis estacional frente a la Covid-19, independientemente de si han pasado la enfermedad o cuántas dosis previas tengan. Los colectivos señalados son:
- Personas mayores de 70 años y residentes en centros de mayores o instituciones cerradas.
- Personal sanitario y sociosanitario.
- Personas que conviven o cuidan a ciudadanos especialmente vulnerables.
- Pacientes con enfermedades crónicas graves o con el sistema inmune debilitado.
El protocolo establece que debe haber transcurrido un mínimo de tres meses desde la última dosis o infección (seis meses en casos específicos), y se recomienda encarecidamente la coadministración con la vacuna de la gripe para facilitar la logística y aumentar la cobertura.
El impacto real: 127.000 vidas salvadas en España
El informe no solo mira al futuro, sino que arroja datos demoledores sobre la eficacia de las vacunas en el último lustro. Según el análisis del Gabinete de la Ministra, la vacunación masiva evitó cerca de 127.000 muertes en España en personas mayores de 25 años.
A nivel europeo, la cifra de vidas salvadas asciende a 1,6 millones, mientras que a escala global la cifra alcanza los 20 millones solo durante el primer año de campaña.
Protección contra formas graves y ahorro económico
Sanidad admite que la protección frente a infecciones leves ha disminuido con la irrupción de variantes como Ómicron, pero subraya que la eficacia contra la hospitalización y muerte se mantiene en niveles muy altos, especialmente tras las dosis de refuerzo.
El impacto también se nota en la cartera pública. A modo de ejemplo, el informe destaca el caso del País Vasco, donde la inmunización evitó en un solo año hasta 24.000 fallecimientos, generando un ahorro neto de 26 millones de euros al evitar ingresos en UCI y plantas hospitalarias.
En cuanto a la población infantil (5 a 11 años), la Revista Española de Salud Pública confirma que la vacunación redujo de forma apreciable las infecciones y hospitalizaciones, consolidando la vacuna como la herramienta más eficaz para reducir el impacto social de la pandemia.