El Centro Dácil Cabrera Flores, en el corazón de Añaza, ha dejado de ser un polideportivo convencional para convertirse en una instalación de vanguardia. El Servicio de Deportes de Santa Cruz de Tenerife ha culminado una ambiciosa reforma que no solo moderniza sus máquinas, sino que lo consolida como un centro de salud pionero en Canarias: aquí, el ejercicio se prescribe con receta médica.
Un “lavado de cara” total: del Fitness al Box
Los usuarios que acudan a partir de ahora al centro se encontrarán con una instalación prácticamente nueva. Entre las mejoras más destacadas, el Ayuntamiento ha ejecutado:
- Maquinaria de última generación: Renovación total de la sala de fitness y musculación con nuevo suelo técnico.
- Revolución sobre ruedas: Nueva sala de bike indoor con bicicletas de ciclo renovadas para el programa ACTIVÍDATE.
- Zona de Box y Salud: Se ha habilitado un área específica para boxeo y se han reformado la sala de actividades dirigidas, la ludoteca y la sauna.
- Accesibilidad real: Instalación de pasamanos adaptados y renovación de la silla elevadora para personas con movilidad reducida.
El médico te envía al gimnasio (y es gratis)
Lo que realmente diferencia al Dácil Cabrera de otros centros es su papel como Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF). Santa Cruz es el primer municipio de la isla en activar la “prescripción de ejercicio físico”.
Esto significa que, si eres paciente del Centro de Salud de Añaza, el personal sanitario de Atención Primaria puede derivarte directamente a este polideportivo. Allí, profesionales de la Educación Físico-Deportiva diseñan un plan de entrenamiento gratuito y personalizado.
“Santa Cruz apuesta por un modelo de salud preventiva en el que la actividad física tiene un papel fundamental”, destacó el alcalde José Manuel Bermúdez.
Compromiso con los barrios
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, subrayó que estas mejoras responden al compromiso de dotar a los barrios de instalaciones “modernas, seguras y accesibles”. La reforma también ha incluido una nueva ubicación para la recepción y la reparación del pasillo principal, mejorando la experiencia desde el mismo momento de la entrada.