Santa Cruz peatonalizará la trasera del Mercado con una inversión de 2,8 millones

Las obras para transformar el entorno del Mercado Nuestra Señora de África de la capital en una zona más accesible y atractiva, a través de la peatonalización de la parte trasera, concretamente de la calle Darías y Padrón, se llevarán a cabo este año. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, anunció ayer, en comisión de control del Ayuntamiento santacrucero, que estos trabajos, para los que se destinarán 2,8 millones de euros, ya cuentan con “financiación alternativa” del Gobierno de Canarias, que aportará 1,4 millones. El resto correrá a cargo del Consistorio y además se solicitará ayuda al Cabildo para ejecutar el proyecto.
El edil, pese a comparecer a petición del grupo municipal socialista, respondió sobre dicha actuación al grupo Vox, ya que se negó a hacerlo a la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien lo acusó en reiteradas ocasiones de “mentiroso” durante una interpelación que fue acompañando de audios del propio Tarife.
La exalcaldesa afirmó que el Ayuntamiento ha perdido 1,7 millones de euros de los fondos Next Generation para la mejora del entorno del mercado, “pero en sus anteriores declaraciones ante el pleno dijo que solo se habían perdido 82.000 euros, cuando realmente ha sido todo, ya que las obras no estaban terminadas”. Hernández espetó al concejal que “aparte de haber faltado a la verdad y no explicar las causas por las que se ha tenido que devolver este dinero de la subvención, también debería hacerlo por mentir al Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz”.
‘Chincha rabiña’
Mientas, el portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, apuntó que “me da muchísima pena en lo que algunos han convertido una comisión de control para un chincha rabiña, mentiroso, patatoso, cara de oso”.
En su turno, Tarife explicó que “la peatonalización de la trasera del mercado estaba subvencionada con 81.000 euros, cantidad asignada para la redacción del proyecto, pero la propuesta presentada incluía también otras 13 actuaciones por 1,7 millones, las cuales debían de estar finalizadas y pagadas a 31 de diciembre del 2024, y entre las que se encontraba redactar el proyecto de la peatonalización, el Marketplace o las taquillas de entrega inteligente, entre otras”.
“El retraso en las ejecuciones de algunas actuaciones en marcha y la imposibilidad de llevar a cabo otras, provocaron que a fecha límite no se pudiera acreditar la ejecución del 60% del coste previsto por lo que, de acuerdo a las bases de la subvención, se ha tenido que devolver el total subvencionado, al haber sido cobrado de forma anticipada”, especificó.
Asimismo, aprovechó para asegurar que de cada diez euros que ha recibido el Ayuntamiento de fondos europeos, “se han ejecutado 8,5 euros, es decir, que el 85% de la financiación recibida no se ha devuelto”.
Por otra parte, detalló que la peatonalización de la trasera de la Recova irá acompañada de más acciones, pues la intención es, aparte de permitir que se ubiquen terrazas, dotarla de sombra. “Estamos pendientes de recibir el informe del área de Movilidad para aprobar el proyecto, el cual se ejecutará con el acuerdo marco contratado para acelerar las obras en el municipio”. Los plazos para llevar a cabo los trabajos, apuntó Tarife, se acordarán con los responsables del Mercado para que no afecten a la próxima campaña de Navidad y Reyes.