Se tiró en Izaña y murió en el mar: lo que se sabe tras hallar al parapentista en Puerto de la Cruz

Localizan un cadáver en la costa portuense donde se buscaba al deportista alemán de 71 años, que pudo colapsar durante el vuelo que inició con otras siete personas
Imagen del rescate del cuerpo sin vida llevado a cabo por los bomberos, este viernes en el Puerto de la Cruz. Agencia Noticia
El cadáver de un varón fue localizado a primera hora de la mañana de este viernes, 6 de febrero de 2026, junto al litoral del Puerto de la Cruz, concretamente en las inmediaciones de la escollera del muelle, una de las zonas donde desde el pasado miércoles se había desplegado un dispositivo de emergencias en busca de un parapentista accidentado en el lugar.

Desde el Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias se informó de que fue un particular quien alertó sobre la presencia del cuerpo sin vida poco antes de las ocho de la mañana, tras lo cual bomberos del Consorcio insular procedieron a su rescate para, posteriormente, quedar bajo custodia hasta la llegada de la autoridad judicial pertinente.

Pese a que solo se podrá confirmar oficialmente con los resultados de la autopsia, desde el primer momento se teme que se trate del referido deportista, un varón de 71 años de edad y nacionalidad alemana que al parecer contaba con cierta experiencia en la práctica del parapente.

Hipótesis sobre su salud y despegue desde Izaña

Fuentes conocedoras del caso detallaron que el infortunado germano se lanzó desde Izaña el pasado miércoles junto a otras siete personas, y que en principio se baraja como posible causa del accidente que sufriera algún colapso durante el vuelo ya que lo vieron desplazarse en línea recta, como si hubiera dejado de gobernar el parapente.

Sea como fuere, desde que se dio la voz de alerta se ha trabajado en esta parte del litoral norteño con denuedo pese a que el fuerte oleaje dificultó las tareas de búsqueda hasta el punto de tener que suspender algún día el trabajo de los submarinistas.

Rescate en condiciones extremas

El amplio dispositivo intervino por tierra, mar y aire en la zona y en el mismo se integró la Guardia Civil, que dirigió el operativo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, Salvamento Marítimo, Consorcio de Bomberos de Tenerife, Policía Local, Policía Nacional y el personal del SUC.

Resta añadir que se trata del segundo parapentista accidentado en lo que va de mes, dado que otro varón, este de 33 años, resultó herido al estrellarse el pasado día 1 en Taucho (Adeje).

