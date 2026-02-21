Susto en Gran Canaria: un hombre queda atrapado por un bloque de hormigón

Canarias ha registrado incidentes en las últimas horas que han requerido la intervención urgente de los servicios de emergencia en varias islas. El suceso más llamativo ha tenido lugar en la capital grancanaria, donde un hombre ha resultado herido tras quedar atrapado por un bloque de hormigón.
A las 09:55 horas de este sábado, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta desde la calle Aires de Lima, en Las Palmas de Gran Canaria. Según los datos facilitados, un vehículo había desplazado accidentalmente un bloque de hormigón, el cual terminó atrapando a un hombre de 60 años.
Aunque a la llegada de los bomberos y la Policía Local el afectado ya había sido liberado, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tuvo que intervenir de inmediato. El hombre presentaba varios traumatismos en miembros superiores e inferiores de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Un menor atropellado mientras circulaba en patinete
La racha de accidentes se extendió hasta la isla de Lanzarote. En el municipio de San Bartolomé, concretamente en la calle San Borondón, un menor de edad resultó herido tras ser atropellado mientras circulaba en un patinete.
El incidente sobre las 20:12 horas del viernes. El personal sanitario asistió al joven, quien presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Tras ser estabilizado en el lugar, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa.
La Policía Local de San Bartolomé se encargó de realizar el correspondiente atestado.
Caída por un desnivel de 6 metros
Por otro lado, el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, fue escenario de un accidente de tráfico de mayor gravedad. Un hombre de 62 años tuvo que ser rescatado por los bomberos tras sufrir una salida de vía con su turismo en el Diseminado de Calderín.
El vehículo se precipitó por un desnivel de seis metros, quedando el conductor atrapado en su interior.
Tras las maniobras de extracción realizadas por los efectivos de Salvamento, el personal del SUC confirmó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Fue estabilizado y trasladado de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
En todos los casos, la coordinación de las fuerzas de seguridad y los equipos sanitarios fue clave para garantizar la asistencia inmediata de los heridos en una jornada marcada por los incidentes en la vía pública.