puerto de la cruz

Taconeos a lo loco en una multitudinaria carrera en el Puerto de la Cruz

‘Mascarita Ponte Tacón’ reúne a 419 participantes y miles de espectadores en el acto más multitudinario de la festividad local
Mascarita Ponte Tacón volvió a convertir el pasado viernes a Puerto de La Cruz en el epicentro del Carnaval Internacional, congregando a miles de personas en una de las citas más esperadas, multitudinarias y transgresoras de las carnestolendas. Desde antes de las 20.00 horas el público comenzó a ocupar cada rincón del recorrido para presenciar una carrera que volvió a demostrar por qué es considerada la más irreverente del programa festivo. Un total de 419 participantes, enfundados en vestuarios llamativos y subidos a plataformas de vértigo, afrontaron los cerca de 600 metros que separan la Plaza de los Reyes Católicos de la Plaza del Charco.


La jornada arrancó con la inscripción oficial y la medición de tacones, un ritual imprescindible antes de la competición, y continuó con la tradicional firma de premios desde el balcón del Ayuntamiento. El acto estuvo presidido por el alcalde, Leopoldo Afonso, acompañado por autoridades locales y por la madrina de esta edición, la mascarita más longeva, Pepe, en un gesto simbólico que conecta la historia del evento con su presente. A las 22.00 horas el jurado —integrado por Paola Hernández, Samuel González, Eduardo González y Pablo Martín, asistidos por Cristian Arbelo Martín— evaluó a los aspirantes antes de dar inicio a la esperada carrera.


Pasada la medianoche tuvo lugar la entrega de los once tacones en las distintas categorías. Entre los galardonados figuraron Barbie en Mascarita Ponte Tacón como Mascarita Más Veloz; Vaporla Vittu con el Tacón Más Resultón; Del Victoria’s Secret me escapé y en el Mascarita acabé como Mascarita Más Tenaz; Exprimiendo unas uvitas acabé en el Mascarita como Mascarita Más Beaucoup; y Barbie, la madre que le quiere dar la madre a su hija, pero la quiere el padre como Mascarita con Más Poderío.


En la categoría en pareja, el segundo premio fue para Abrázame, pero no muy fuerte, que me revientas y el primero para Las hermanas Masca y Rita Tacones” mientras que en grupo se impusieron Pintamos tu carnaval, ¡llámanos! y Seña Juana la lechera vende queso, vende leche y lo que ella quiera. La ceremonia contó con la participación de Juan Pedro Hernández Lupita, ganador del primer Mascarita hace 36 años, junto a la Reina, el Rey, la Gran Dama y la Corte de Honor del Carnaval.


En la Plaza del Charco actuaron Lorna, Fulanito, Ariel de Cuba y Fátima Falcón, mientras que en la Plaza del Escultor Ángel Acosta los DJ Lombana, Dream, Adam Lorr y Santora prolongaron la fiesta hasta la madrugada. Además, las hermandades de los carnavales alemanes siguieron el espectáculo desde las escaleras del antiguo convento de Santo Domingo.

