45.000 euros para que los taxis instalen cámaras de seguridad en Santa Cruz

Los taxistas de Santa Cruz contarán este año con una subvención, otorgada por el Ayuntamiento capitalino, de 45.000 euros, con la que podrán optar a comprar cámaras de grabación para el interior de los vehículos. Este sistema de videovigilancia, permitido por ley, ayudará a garantizar la seguridad de taxistas y usuarios, además de generar mayor confianza en el servicio.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, ha anunciado que “ya se están redactando los pliegos técnicos para regular la subvención, la cual fue solicitada el pasado año por la Mesa del Taxi tras la agresión sufrida por un taxista a finales de julio. En ese momento no dio tiempo a llevarlo a cabo al estar cerrado el presupuesto, por lo que ahora se ha contemplado esta partida de 45.000 euros en los de 2026, cuyo montante total para el área asciende a 47,5 millones de euros en el presente ejercicio”.
Aunque Alonso renunció a principios de mes a seguir al frente de las competencias de gestión del taxi, que recae ahora en la edil Gladis de León, la concejala ha querido mantener el compromiso adquirido con los taxistas, recuperando una ayuda puntual que concedió el Consistorio en 2021 al colectivo para adquirir dichas cámaras, pero que después no se volvió a reactivar.
Por ello, a lo largo de este año, los taxistas de la capital que aún no disponen de cámara de seguridad para grabar solo el interior del vehículo con infrarrojos, podrán optar a este nuevo lote de ayudas para sufragar la instalación del sistema de vigilancia, cuyo precio ronda los 300 euros por unidad.
En este sentido, Alonso señaló que “en los pliegos técnicos se especificará qué tipo de cámara será la adecuada, con el objetivo de que todos accedan a la misma. Será un procedimiento abierto, para que cada profesional del taxi decida si quiere o no optar a esta ayuda con la que comprar la cámara, cuya factura luego se les abonará”.
La edil recordó que esta subvención “fue una promesa que hice a la Mesa del Taxi y, aunque ya no es mi competencia, me comprometí a que estaría este año y así será. Aunque ya hay taxis que disponen de estas cámaras, tras acogerse a la anterior ayuda de 2021, ahora los que no la tengan también contarán con ayuda”.
‘App’ y WhatsApp
La instalación de cámaras de seguridad en los taxis del municipio se sumará, además, a la puesta en marcha este año de una plataforma tecnológica que permitirá a partir de agosto (en fase de pruebas) disponer de una aplicación móvil (app) y un número de WhatsApp unificado, ambos gratuitos, para realizar y gestionar reservas del servicio de transporte público a través de dispositivos móviles o tablets, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS a principios de mes.
El área de Planificación Estratégica, que dirige Carlos Tarife, ya ha adjudicado la contratación de esta herramienta tecnológica a la empresa Atlantis Tecnología y Sistemas por casi 250.000 euros, gasto que engloba tanto el desarrollo y puesta en marcha de la app, como su mantenimiento. La nueva app y el WhatsApp se implantarán durante seis meses a modo de prueba y, si todo funciona correctamente, estarán en pleno rendimiento en octubre.