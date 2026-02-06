TEA proyecta el film ‘Balearic’, un ‘thriller’ sobre la desigualdad de clases

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, programa esta semana Balearic (2025), un thriller de Ion de Sosa que cuenta la historia de un grupo de jóvenes retenido por tres perros dóberman en la piscina de un chalé de lujo en el que se han colado en Mallorca.
Rodada en 16 mm y con una estética retro potente, Balearic es una película sobre las brechas intergeneracionales, la desigualdad de clases y las barreras que se crean para que ese ecosistema pueda perdurar.
El film, protagonizado por Lara Gallo, Elias Hwidar, Ada Tormo, Paula Gala, María Llopis, Luka Peros y Christina Rosenvinge, tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno y su estreno nacional en el Festival de Sitges. Nominada al Goya a la mejor dirección novel, la cinta se proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas).
Ion de Sosa (San Sebastián, 1981) es director y director de fotografía, formado en la escuela de cine ECAM de Madrid. Su primer largometraje de ficción, Sueñan los androides, se estrenó en la sección Forum de la Berlinale en 2015 y tuvo una amplia trayectoria tanto en festivales como en centros de arte nacionales e internacionales