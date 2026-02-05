¿Sabías que el teatro Baudet comparte materiales con la Torre Eiffel? El Cabildo inicia su salvación

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y Museos, ha dado el paso definitivo para la recuperación de un símbolo de Santa Cruz. La institución ha adjudicado las obras de consolidación del antiguo teatro Baudet a la empresa Desarrollos e Iniciativas Canarias SL (Deica) por un presupuesto de 1,8 millones de euros.
Según anunciaron la presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, el plazo de ejecución será de doce meses. La previsión oficial es que las máquinas comiencen a trabajar en este espacio emblemático antes del próximo verano. Cabe destacar que este proyecto sale adelante en su segunda licitación, tras haber quedado desierta la primera convocatoria.
El teatro Baudet y la Torre Eiffel
Las actuaciones se centrarán en la rehabilitación estructural, impermeabilización de cubiertas y la restauración de su histórica fachada. El teatro Baudet, obra del arquitecto Marrero Regalado inaugurada en 1944, llegó a ser el más grande de Canarias con 1.200 butacas.
Fue en el año 1935 cuando el promotor Ramón Baudet impulsó la creación de este recinto multidisciplinar, concebido para albergar tanto grandes representaciones teatrales como las más punteras exhibiciones de cine.
Como dato histórico relevante, el consejero José Carlos Acha recordó que en la construcción de su anfiteatro se emplearon vigas remachadas, el mismo material utilizado en la Torre Eiffel. Este “icono de los grandes cines” permanecía cerrado desde la década de los 80.