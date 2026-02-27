¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia de Canarias? Del susto de 1989 al gigante de Tenerife

Vivir entre volcanes tiene sus peculiaridades, y en Canarias, el movimiento bajo nuestros pies es parte del ADN isleño. Tras el reciente terremoto de 4,1 registrado este 26 de febrero de 2026 entre Tenerife y Gran Canaria, muchos se hacen la misma pregunta: ¿Hasta cuánto puede temblar el archipiélago?
Aunque no somos una zona de grandes catástrofes sísmicas como Chile o Japón, las islas guardan en su historial algunos eventos que hicieron que hasta las campanas de las iglesias sonaran solas.
1. El gigante de Tenerife: el terremoto de Fasnia (1705)
Si buscamos el récord absoluto, hay que viajar tres siglos atrás. En enero de 1705, la zona de Fasnia vivió un evento que hoy los científicos estiman en una magnitud de 6,1. Vinculado a una crisis volcánica, este sismo es, hasta la fecha, el mayor del que se tiene constancia documental en las islas.
2. El “gran susto” de 1989: el Volcán de Enmedio
Para los que tienen memoria, el 9 de mayo de 1989 es una fecha grabada a fuego. A plena luz del día, un sismo de 5,2 con epicentro en el canal entre las dos islas capitalinas sacudió los hogares.
Fue el terremoto que despertó la conciencia sísmica moderna en Canarias: se sintió con una intensidad que hizo crujir techos y paredes, aunque por suerte no hubo que lamentar daños personales graves.
3. El enigma del Volcán de Enmedio en 2026
El reciente movimiento de ayer (magnitud 4,1) vuelve a poner el foco en el Volcán de Enmedio. Esta estructura submarina es una de las zonas más activas de Canarias. Aunque estos sismos suelen ser “pequeños” en la escala global, su poca profundidad hace que la población los sienta con mucha nitidez.
¿Estamos preparados para un “grande”?
Canarias cuenta hoy con una de las redes de vigilancia volcánica y sísmica más avanzadas del mundo (IGN e Involcan). La mayoría de los expertos coinciden: es muy poco probable que vivamos sismos de magnitud 7 u 8, pero la historia nos recuerda que el magnitud 6 es el techo que ya hemos tocado antes.
Comparativa de Magnitudes
|Fecha
|Ubicación
|Magnitud
|Notas
|24/01/1705
|Fasnia (Tenerife)
|6,1
|Mayor evento histórico estimado.
|1730-1731
|Lanzarote
|6,0
|Asociado a la erupción de Timanfaya.
|09/05/1989
|Volcán de Enmedio
|5,2 – 5,3
|El mayor de la era instrumental.
|19/02/1913
|Ingenio (Gran Canaria)
|4,6
|Mayor registrado en Gran Canaria.
|26/02/2026
|Volcán de Enmedio
|4,1
|Sentido ampliamente en 2026.
Los Grandes Terremotos Históricos (estimados)
Antes de la tecnología moderna, los historiadores y científicos estiman las magnitudes basándose en los daños crónicos:
- 24 de enero de 1705 (Fasnia, Tenerife): Se estima que alcanzó una magnitud de 6,1. Está vinculado a la erupción de los volcanes de Fasnia y Arafo. Es, según los catálogos del IGN, el de mayor magnitud de la historia documentada.
- 1730 y 1731 (Timanfaya, Lanzarote): Durante la gran erupción de Timanfaya, se registraron al menos dos eventos que habrían alcanzado la magnitud 6,0.
- 19 de febrero de 1913 (Gran Canaria): Un sismo cerca de Ingenio con una magnitud estimada de 4,6. Tuvo una intensidad de VI (causó algunos daños materiales), siendo el más fuerte registrado en la isla de Gran Canaria.