Giro del tiempo este jueves en Canarias: lluvias y avisos amarillos de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en gran parte de Canarias para la jornada de este jueves. La estabilidad matutina dará paso a un aumento de la inestabilidad debido a la entrada de mar combinada del noroeste, con olas que podrían alcanzar los 5 metros de altura.
Según el último informe de la Aemet, la situación en el mar se complicará a partir de la tarde, afectando especialmente a las vertientes norte y oeste de las islas occidentales y, progresivamente, al resto del Archipiélago.
Zonas en aviso amarillo por oleaje
El riesgo por fenómenos costeros comenzará a las 15:00 horas en La Palma (este y oeste). A medida que avance el día, la alerta se extenderá a otras zonas:
- El Hierro: Desde las 18:00 horas.
- Tenerife: Norte y Área Metropolitana a partir de las 18:00 horas.
- Lanzarote y Fuerteventura: El aviso entrará en vigor a las 21:00 horas.
Se recomienda extremar las precauciones en zonas de costa, muelles y paseos marítimos ante la fuerza del mar combinado del noroeste.
Lluvias y cielos nubosos para el cierre del día
En cuanto a la situación atmosférica, los cielos presentarán intervalos nubosos en zonas bajas del norte, este y sureste. Aunque se espera que el sol gane protagonismo durante el mediodía, la tendencia cambia las reglas al final de la tarde.
A últimas horas del día, se esperan precipitaciones débiles, principalmente en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el caso de Gran Canaria, la nubosidad será más persistente en el oeste y sur, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el cielo tenderá a despejarse antes de la llegada de las lluvias nocturnas.
Temperaturas y viento: rachas fuertes en cumbres
Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas no sufrirán grandes variaciones. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en La Gomera y los 12 grados de mínima en El Hierro. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan valores entre los 16 y 24 grados.
El viento será un factor determinante. Soplará moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en el extremo suroeste por la tarde. Sin embargo, la mayor intensidad se registrará en las cumbres centrales, donde se esperan rachas muy fuertes que obligan a mantener la vigilancia en las zonas altas.