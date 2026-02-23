Giro radical en el tiempo en Canarias: la Aemet anuncia un “descenso notable” de las temperaturas

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias avanza un cambio radical en las temperaturas el próximo miércoles, con un “descenso notable” en los termómetros de las Islas. Asimismo, la presencia de calima generalizada en prácticamente todo el Archipiélago continuará mañana, manteniéndose la situación de prealerta por polvo en suspensión.
Según la Aemet, las temperaturas experimentarán un ligero descenso, más acusado en el caso de las mínimas en La Palma este martes. En las costas predominará el viento flojo del sureste, que irá rolando a norte a lo largo de la tarde, mientras que en medianías y zonas altas del sureste soplará con intensidad moderada, amainando al final del día.
En Lanzarote y Fuerteventura no se descartan intervalos de viento fuerte en la vertiente oeste durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 19 y 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
Desplome de las temperaturas máximas en Canarias
De cara al miércoles 25 de febrero, el tiempo dará un giro con un descenso más notable de las temperaturas máximas y un aumento de la nubosidad en las vertientes norte de las islas montañosas a lo largo de la mañana, sin descartar lluvias débiles y ocasionales desde el mediodía.
En el resto de vertientes se prevén intervalos nubosos que tenderán a aumentar durante la noche, especialmente en Lanzarote, donde existe probabilidad de precipitaciones débiles.
El viento moderado de componente norte cobrará protagonismo, con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste de las islas montañosas, arreciando por la tarde con rachas muy fuertes.
Las temperaturas se situarán en torno a los 16 y 21 grados en ambas capitales de provincia.