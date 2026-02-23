Prealerta por calima en Canarias: así afecta el polvo sahariano que ‘asfixia’ a las Islas

El archipiélago canario se enfrenta desde este lunes a un complejo escenario meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en todas las islas ante la llegada de un episodio intenso de calima y temperaturas inusualmente altas para la época. El fenómeno, que comenzó a manifestarse con fuerza este pasado sábado en medianías y zonas altas, se recrudecerá durante las próximas 48 horas, afectando especialmente a las vertientes sur y este de las islas.
Visibilidad reducida y prealerta por calima
Según las previsiones oficiales, el polvo en suspensión reducirá la visibilidad hasta los 3.000 metros. Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene activa la prealerta por calima en todo el archipiélago. Este episodio se suma a la situación de prealerta por fenómenos costeros que también afecta a las islas en esta jornada de lunes.
Aunque se espera que el fenómeno continúe afectando a todo el archipiélago durante el martes 24 de febrero, los modelos meteorológicos indican que, con el paso de las horas, la intensidad de la calima tenderá a remitir, empezando por las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura.
Recomendaciones sanitarias ante el riesgo para la salud
La Consejería de Sanidad ha emitido una serie de recomendaciones para evitar complicaciones de salud, especialmente en personas vulnerables o con patologías previas. Las concentraciones elevadas de polvo pueden provocar desde irritación ocular y de garganta hasta crisis asmáticas severas o el empeoramiento de pacientes con EPOC o dolencias cardíacas.
Principales medidas preventivas:
- Evitar la exposición prolongada al aire libre.
- Mantener puertas y ventanas cerradas en los domicilios.
- Suspender cualquier esfuerzo físico intenso o deporte en el exterior.
- Mantenerse hidratado y extremar la vigilancia con niños y ancianos.
Un lunes de “polvo y calor”
Durante la jornada de hoy lunes, el episodio será especialmente significativo. La combinación de las altas temperaturas y la calima ha generado un ambiente sofocante en muchas zonas de las islas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en zonas donde la visibilidad sea especialmente baja.
¿Hasta cuándo durará este episodio?
La pregunta que se hacen miles de canarios tiene respuesta en los modelos de predicción. Los avisos amarillos de la Aemet permanecerán activos, al menos, hasta la medianoche del martes 24 de febrero.
A partir del mediodía del martes, se espera que la concentración de polvo comience a disminuir en las islas más orientales (Lanzarote y Fuerteventura).
Sin embargo, no será hasta el miércoles 25 de febrero cuando la calima remita de forma definitiva en todo el Archipiélago, dando paso a un escenario meteorológico completamente distinto: la entrada de nubosidad y el regreso de las lluvias débiles al norte de las islas montañosas.