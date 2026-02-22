¿Hasta cuándo durará la calima en Canarias? La fecha exacta en la que el polvo dará un respiro

Canarias se prepara para un inicio de semana marcado por el polvo en suspensión. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calima en todo el Archipiélago, mientras la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la declaración de la situación de prealerta.
El fenómeno, que ya es visible en las islas más orientales, alcanzará su pico de intensidad entre este lunes y el martes.
Según la información facilitada por los meteorólogos, la visibilidad se reducirá de forma generalizada a los 3.000 metros.
En las islas de mayor relieve, el polvo afectará inicialmente a las medianías, extendiéndose posteriormente a las zonas de costa. Las vertientes sur y este serán las más castigadas por este episodio de aire sahariano.
¿Hasta cuándo durará este episodio?
La pregunta que se hacen miles de canarios tiene respuesta en los modelos de predicción. Los avisos amarillos de la Aemet permanecerán activos, al menos, hasta la medianoche del martes 24 de febrero.
A partir del mediodía del martes, se espera que la concentración de polvo comience a disminuir en las islas más orientales (Lanzarote y Fuerteventura).
Sin embargo, no será hasta el miércoles 25 de febrero cuando la calima remita de forma definitiva en todo el Archipiélago, dando paso a un escenario meteorológico completamente distinto: la entrada de nubosidad y el regreso de las lluvias débiles al norte de las islas montañosas.
Temperaturas de hasta 28 grados
Este lunes, el termómetro reflejará el impacto de la masa de aire cálido. En Tenerife, se esperan máximas de hasta 28 grados, mientras que en Gran Canaria y La Palma los valores oscilarán entre los 24 y 27 grados.
El viento soplará de componente este, con intervalos de fuerte en las zonas de interior de Lanzarote y el oeste de Fuerteventura.
Por su parte, el Gobierno de Canarias advierte que las concentraciones de polvo en suspensión se moverán entre los 50 y los 200 μg/m3, especialmente por encima de los 400-500 metros de altitud.
Importantes recomendaciones
La situación de prealerta no solo afecta a la visibilidad y al transporte, sino que supone un riesgo para la salud.
Las autoridades recomiendan a las personas con enfermedades crónicas o problemas respiratorios extremar las precauciones, evitar el ejercicio físico al aire libre y mantener las ventanas cerradas.
Tras el fin de este episodio de calima el miércoles, Canarias vivirá un descenso notable de las temperaturas el jueves 26 de febrero, con máximas que podrían bajar hasta los 19 grados en las capitales canarias, recuperando así el ambiente “invernal” con vientos del norte y rachas muy fuertes en cumbres.