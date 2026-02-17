La calima da un respiro: la Aemet confirma el cambio de tiempo en Canarias a partir de esta tarde

Tras una mañana marcada por la densa presencia de polvo en suspensión, Canarias comienza a recuperar la visibilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado por finalizado el tramo más crítico del aviso amarillo este mediodía, iniciando un proceso de remisión que se consolidará durante las próximas horas en todo el Archipiélago.
La masa de aire sahariano, que llegó a reducir la visibilidad a tan solo 3.000 metros en diversos puntos de las islas, empieza a desplazarse. No obstante, las concentraciones de partículas seguirán siendo perceptibles, especialmente en las medianías del sureste, aunque con una clara tendencia a la baja.
Evolución por islas para la tarde
El escenario meteorológico para lo que resta de jornada presenta una mejoría progresiva:
- Tenerife y Gran Canaria: La calima, que ha sido especialmente significativa en las vertientes sureste y zonas altas (por encima de los 300-500 metros), irá perdiendo densidad. Los termómetros se mantienen en valores agradables, con máximas de 25 grados en las capitales.
- Lanzarote y Fuerteventura: El cielo, que amaneció con intervalos de nubes bajas y polvo en suspensión, tiende a despejarse. Se espera que la tarde transcurra con cielos mucho más limpios, aunque con temperaturas algo más frescas en la vertiente oeste.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: La mejoría será más lenta en las zonas de medianías orientadas al este, pero la entrada de aire del noreste al final del día garantizará una atmósfera más clara.
El giro del viento: La clave del cambio
La clave de este alivio meteorológico reside en el comportamiento del viento. Tras una mañana de componente este, el pronóstico confirma un giro hacia el noreste que ganará intensidad al cierre del día. Este cambio de flujo actuará como un “barrido” natural, empujando la calima fuera del entorno insular y devolviendo el característico azul a los cielos canarios.
En el mar, se mantiene el mar de fondo del norte y noroeste con olas de hasta 2 metros. Se recomienda mantener la precaución en las zonas de costa donde el viento del este aún sople con rachas moderadas antes de su giro definitivo al Alisio.
Recomendaciones finales
A pesar de la mejoría, las autoridades sanitarias recuerdan que las partículas finas pueden permanecer en suspensión durante unas horas más.
Se aconseja mantener la prudencia en actividades físicas intensas al aire libre hasta que la visibilidad se restablezca por completo por encima de los niveles de alerta.