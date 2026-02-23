La Aemet lanza un aviso por lo que llega a Canarias: calima generalizada y cambios en los termómetros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que la jornada de este lunes estará marcada en el Archipiélago por la presencia de calima generalizada. Según el pronóstico oficial, el polvo en suspensión afectará a todas las islas, coincidiendo con un ligero ajuste en las temperaturas y cielos predominantemente despejados, aunque con intervalos de nubosidad alta.
El escenario meteorológico en Canarias se verá influenciado por una masa de aire seco que favorecerá la visibilidad reducida en varios puntos de la geografía insular. A pesar de la presencia de este fenómeno, los termómetros no experimentarán cambios drásticos, manteniendo un ambiente cálido en gran parte del territorio.
Temperaturas y viento: lo que debes saber
Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios o un ligero ascenso, que podría ser moderado en zonas puntuales. Por el contrario, en las cumbres de las islas de mayor relieve se espera un descenso moderado de los valores térmicos. En cuanto a las máximas, la tendencia será la estabilidad, con ligeras bajadas en las islas orientales.
El viento soplará de componente este con una intensidad entre floja y moderada. No obstante, la Aemet advierte de intervalos de fuerte durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en la vertiente noroeste de Lanzarote y el oeste de Fuerteventura.
Previsión detallada por islas
- Tenerife: La isla registrará cielos despejados con calima generalizada, afectando especialmente a las vertientes sur y este. Las temperaturas en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre los 19 y los 28 grados, siendo una de las máximas más altas del día.
- Gran Canaria: Situación similar con calima presente en toda la isla. En las zonas bajas del norte se esperan ascensos térmicos, mientras que en las cumbres habrá descensos. Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 20 y 24 grados.
- Lanzarote y Fuerteventura: Ambas islas orientales sentirán con fuerza la componente este del viento a primera hora. La calima será persistente y las temperaturas máximas podrían sufrir un ligero descenso en comparación con jornadas anteriores.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: El predominio de intervalos de nubosidad alta no impedirá que la calima sea la nota dominante. En La Palma, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 27 grados en Santa Cruz, manteniendo un ambiente primaveral.
Estado del mar: precaución en las costas
En cuanto a las condiciones marítimas, se espera viento del noreste de fuerza 3 a 5 en las islas occidentales, generando marejadilla o marejada. En las islas orientales, el viento soplará del este o sureste con fuerza 2 a 4.
Además, se prevé mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros de altura en todo el Archipiélago. Se recomienda precaución en las zonas de costa ante el posible aumento del oleaje en vertientes expuestas.
La estabilidad atmosférica y la calima seguirán siendo los factores determinantes durante el arranque de esta semana, según los modelos analizados por los expertos de la Aemet en Canarias.