El cambio térmico que nadie esperaba hoy en Canarias: aviso por lo que pasará en las medianías

Aunque las costas mantienen la calma, la evolución de los termómetros en las cumbres marca un giro en la previsión de este 11 de febrero
Varios clientes disfrutan de una terraza en las Islas durante una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas. DA
Canarias amanece este miércoles con los cielos despejados y los termómetros presentarán ascensos, principalmente en medianías y cumbres.

Aunque la AEMET no ha activado avisos por fenómenos adversos, hay un detalle clave en las zonas altas que cambiará la sensación térmica a partir de mediodía.

Subida de termómetros en las cumbres

El cambio más relevante de este miércoles se localiza en las medianías y zonas de cumbre. Mientras que en Santa Cruz de Tenerife se esperan máximas de 25°C, en Las Palmas de Gran Canaria el mercurio será más contenido, no pasando de los 22°C.

Este ascenso en las zonas de mayor altitud contrasta con la nubosidad que persistirá en el norte de las islas montañosas.

Ojo al viento en las orientales

No todo será sol. El viento de componente nordeste soplará con intensidad moderada en Lanzarote y Fuerteventura, lo que podría condicionar algunas actividades al aire libre, mientras que en las islas occidentales las brisas serán las protagonistas en la costa.

