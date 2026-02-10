Tiempo de primavera en Canarias: la AEMET prevé cielos despejados y máximas de 23 grados para este martes

La AEMET prevé para este martes, 10 de febrero, una jornada de tiempo estable en Canarias, sin fenómenos meteorológicos significativos y con temperaturas suaves, especialmente en las zonas costeras.
Según la previsión oficial, no se esperan avisos ni situaciones adversas en el Archipiélago.
Nubosidad en el norte y claros durante las horas centrales
En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, así como en Lanzarote y Fuerteventura, se registrarán intervalos nubosos, con tendencia a abrirse amplios claros durante las horas centrales del día.
En el resto del territorio, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, favoreciendo una sensación térmica agradable en buena parte del Archipiélago.
Temperaturas sin cambios y ligero ascenso en el interior
Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, aunque se espera un ligero ascenso de las mínimas en zonas del interior de las islas centrales.
En cuanto a las capitales de provincia, la AEMET prevé:
- Las Palmas de Gran Canaria: mínimas de 18 °C y máximas de 22 °C
- Santa Cruz de Tenerife: mínimas de 17 °C y máximas de 23 °C
Viento del nordeste con intervalos moderados
El viento soplará del nordeste, con diferente intensidad según la provincia.
En la provincia occidental, será flojo, modulado por el régimen de brisas, aunque podrá soplar moderado en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste.
En la provincia oriental, el viento tendrá carácter moderado, con intervalos de fuerte en zonas bajas de las vertientes más expuestas de Gran Canaria.