¿A qué hora empieza lo peor? El mapa de las lluvias, las tormentas y la nieve que azotan hoy a Canarias

Canarias afronta este jueves una de las jornadas meteorológicas más complejas de lo que va de año. La presencia de una borrasca aislada en el entorno del archipiélago, cargada de humedad y aire frío en altura, ha activado un abanico de fenómenos adversos que van desde la nieve en las cumbres hasta la lluvia de barro por la presencia de calima.
El mapa del riesgo: ¿Dónde y cuándo lloverá?
El paraguas será imprescindible en casi todas las islas y lo “peor” del episodio de lluvias comienza a generalizarse desde este mediodía.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por precipitaciones de hasta 15 mm en una hora en el norte de Tenerife y Gran Canaria, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Lo más significativo será la persistencia en las medianías del norte, donde las lluvias podrían ser localmente fuertes al final del día.
En las islas orientales, la situación se vuelve más inestable con la probabilidad de tormentas que podrían venir acompañadas de granizo menudo a partir de las 12:00 horas.
Nieve a 1.800 metros y vientos de 90 km/h
Mientras tanto, en las cumbres de Tenerife, la cota de nieve cae hasta los 1.800 metros, dejando estampas invernales y heladas débiles en las zonas más altas de la Isla.
El viento de componente norte soplará con fuerza, especialmente a partir de mediodía. Se esperan rachas muy fuertes en:
- Tenerife: Extremo oeste, zonas bajas del sureste y toda la Cordillera Dorsal.
- La Gomera y La Palma: Vertientes este y oeste, además de zonas altas.
- Gran Canaria: Cumbres y vertientes expuestas, donde no se descartan rachas de 90 km/h al cierre de la jornada.
Previsión detallada por islas
- Tenerife: Cielos muy nubosos en el norte con lluvias persistentes. En el sur, la nubosidad aumentará por la tarde con chubascos ocasionales. Nieve a partir de 1.800 metros. Temperaturas en descenso notable en cumbres (Santa Cruz: 18°C – 21°C).
- Gran Canaria: Lluvias moderadas en el norte y medianías. El viento será el protagonista en las vertientes SE y SW. Descenso térmico en el interior (Las Palmas: 18°C – 21°C).
- Lanzarote y Fuerteventura: Jornada inestable con lluvias más probables en el norte y riesgo de granizo. Temperaturas en descenso, especialmente las máximas.
- La Palma: Nubosidad estancada en el norte con lluvias moderadas. Rachas muy fuertes en la Caldera de Taburiente y vertientes NW y este.
- La Gomera y El Hierro: Tiempo desapacible con lluvias persistentes en el norte. El Hierro marcará la mínima del archipiélago con apenas 12°C en Valverde.
Todas las alertas activas
El Gobierno de Canarias mantiene activo el Plan Específico de Emergencias (PEFMA) con las siguientes declaraciones:
- Prealerta por Lluvias: Activa desde las 11:00h en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Ojo a la “lluvia de barro”.
- Prealerta por Viento: En todas las islas. Rachas generales de 70-80 km/h.
- Prealerta por Nevadas: En Tenerife (por encima de 1.800m) desde la madrugada.
- Prealerta por Calima: Se mantiene en todo el archipiélago; la calidad del aire no es óptima y se espera más polvo el fin de semana.
- Alerta por Fenómenos Costeros: Situación de máxima precaución en El Hierro, La Gomera, La Palma y el norte/oeste de las demás islas por olas de hasta 5 metros.