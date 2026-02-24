Un tiktoker alucina con lo que pasa en Países Bajos: “El 90% de los españoles que veo son de Canarias”

El tiktoker Ram (@ram.kh77) publicó ayer lunes, 23 de febrero, un vídeo en el que afirma que la mayoría de españoles que encuentra en Países Bajos proceden de Canarias, un contenido que ha superado las 50.000 visualizaciones en menos de 24 horas y ha generado cientos de interacciones, con algunos jóvenes del Archipiélago que residen en ese país explicando en los comentarios que emigraron por motivos laborales, económicos o formativos.
En el vídeo, Ram asegura: “No te sorprendas si al venir a Países Bajos el 90% de los españoles que conozcas sean de Canarias. Están hasta en la sopa. Están en todos lados. Y no sé por qué todos tienen una cosa en común: son muy echados para adelante. No sé si esa es la razón por la cual un montón se van de las Islas o si tienen un espíritu aventurero desde que nacen o no lo entiendo, que alguien me lo explique”.
Numerosos usuarios dicen haberse sentido identificados con esa realidad migratoria. Algunos de los testimonios más destacados apuntan directamente a factores como el acceso al empleo, el coste de la vida o la estabilidad laboral en las Islas.
“Canarias está en las últimas respecto a salarios”
Una usuaria, Raquel Palenzuela, responde:
“Como canaria que vivió en Holanda, ES NECESIDAD. Canarias está en las últimas respecto a salarios, vivienda y oportunidades laborales. Todo está carísimo y la gente sale a buscar oportunidades fuera. En mi caso me urgía hablar inglés perfecto porque con una carrera y dos máster nadie me contrataba, hice dinero, aprendí inglés y me volví, pensando en irme otra vez porque está imposible la vida aquí”.
Otra usuaria, identificada como Tatty, comenta:
“Aquí una canaria en Países Bajos, somos muchísimos aquí porque en Canarias el trabajo cada vez es más difícil, la cesta es la más cara de España y en general las empresas en las islas no contratan ‘indefinido’. Al menos esa ha sido mi experiencia, solo me contrataban para sustituciones o algo muy temporal, pero nada duradero para poder desarrollar la vida con normalidad. Pero echaos’ pa lante sí que somos”.
El contenido ha abierto un nuevo hilo de conversación sobre la presencia de canarios en el extranjero, particularmente en destinos del norte de Europa como Países Bajos, donde muchos jóvenes aseguran haber encontrado mejores condiciones laborales o mayores posibilidades de desarrollo profesional que en su lugar de origen.
