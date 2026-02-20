Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife: “Nos ha faltado un poco de aire para rematar”

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, aseguró tras la derrota de su equipo ante el Kosner Baskonia en los cuartos de final de la Copa del Rey que les faltó algo de aire para poder completar la remontada que protagonizaron en la segunda parte.
“En la segunda parte nos ha ido bien, de 16 puntos hemos bajado a 1 en apenas diez minutos, pero nos ha faltado un poco de aire para poder rematar y ellos han tenido un punto de suerte que, los que hemos estado en semifinales, sabemos que hace falta”, señaló en la rueda de prensa posterior.
“En la segunda parte hemos sido mejores nosotros, hemos estado a uno y con posesión y hemos tenido alguna pérdida que no deberíamos haber hecho y cuando el partido estaba aún vivo ha llegado el triple de (Markus) Howard. Estamos acostumbrados a verle meter triplazos y este ha sido un poco chamba pero también hay que tenerla”, añadió.
El técnico dijo que, de inicio, la defensa del Baskonia les puso en problemas y no les dejó tener buenas sensaciones, aunque también dijo que estuvieron algo “blandos”. Aun así, lamentó las dos canastas sobre la bocina con las que el Baskonia cerró los dos cuartos tras fallos suyos en tiros sencillos. “No es lo mismo estar 12 abajo al descanso, que 4 o 6”, apuntó.
Vidorreta dijo que no cambiaron la manera de jugar por la ausencia de Marcelinho Huertas, sino más por la manera de jugar de los interiores del Baskonia. “Tenemos nuestros principios pero, como Groucho (Marx), si lo necesitamos, usamos otros”, explicó.
“Es verdad que Marce te da unas cosas y Jaime (Fernández) y Bruno (Fitipaldo) unas diferentes, pero nuestro estilo no puede cambiar en cuatro días. La evolución de la lesión es buena y esperamos que en los primeros compromisos de la ACB ya esté con el equipo”, dijo Vidorreta que, en cambio, desveló que Joan Sastre sufrió una lesión muscular importante. “Estábamos en el mercado por Marce y ahora estamos por Joan”, explicó.
Además, analizó una falta que se le señaló a Jaime Fernández y que cree que podría haber sido al revés. “Creo que había ha recibido diez puntos de sutura, no creo que el golpe haya sido intencionado pero podía haber sido al revés. Aun así ha demostrado una enorme profesionalidad, creo que podía haber ido más a la línea de tiros libres”, deslizó.