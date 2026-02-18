Música urbana en Canarias: el ambicioso plan para llevar a nuestros artistas a los grandes escenarios del mundo

Las Palmas de Gran Canaria se consolida como el trampolín definitivo para el talento emergente. La Fundación SGAE, en una alianza estratégica con el Granca Live Fest, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino, ha anunciado la apertura de la tercera edición de UrbanEñe.
Esta iniciativa no es solo una muestra musical; es una ventana abierta al mercado global. El objetivo principal es la internacionalización de la música urbana, permitiendo que artistas y bandas nacionales puedan exportar su sonido a los escenarios más prestigiosos de Latinoamérica.
Una oportunidad frente a los gigantes de la industria
La muestra se celebrará entre el 2 y el 4 de julio en el marco del Granca Live Fest. Sin embargo, el proceso comienza mucho antes. Los artistas interesados tienen hasta el 17 de marzo para formalizar su solicitud y presentar la documentación requerida a través de los canales oficiales de la Fundación SGAE.
Lo que hace que UrbanEñe sea un evento de giro radical para cualquier carrera es la presencia de programadores internacionales. Expertos de citas icónicas como el Vive Latino de México o el Lollapalooza de Chile se desplazarán a la isla con un solo propósito: cazar nuevos talentos.
Showcases y networking de alto nivel
Los grupos seleccionados no solo ofrecerán conciertos breves (showcases) ante el público masivo del Granca Live Fest, sino que accederán a una agenda de contactos privilegiada. Se organizarán encuentros profesionales entre los mánagers de los artistas y los directores de festivales internacionales.
Este modelo de networking directo busca cerrar acuerdos de gira y colaboraciones que posicionen la marca España dentro del género urbano a nivel mundial. Siguiendo el éxito de programas hermanos como FlamencoEñe o JazzEñe, la Fundación SGAE apuesta por la profesionalización y la sostenibilidad de la industria musical nacional.
El veredicto: abril será el mes clave
No todos pueden subir al escenario. Un Comité de Evaluación, integrado por profesionales de prestigio y expertos en el sector de la música urbana, será el encargado de analizar las propuestas recibidas. La decisión final se comunicará durante el mes de abril, donde se revelarán los cuatro artistas elegidos que formarán parte del cartel oficial.
Con este movimiento, Canarias refuerza su posición como hub cultural y puente necesario entre Europa y América, garantizando que el talento local y nacional tenga las herramientas necesarias para competir en la primera división de la industria musical global.