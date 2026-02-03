Detectan un vertido de gasoil “de origen desconocido” en aguas de Canarias: ha generado una mancha de 80 metros

Un vertido de gasoil de origen desconocido ha generado la tarde de este martes una mancha de unos 80 metros de largo por 1,5 de ancho en las aguas de Puerto Calero, en Lanzarote, según han confirmado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2) alertó del vertido a Salvamento Marítimo, después de que una patrullera de la Guardia Civil detectara la mancha, han señalado las fuentes.
Asimismo, han indicado que la Salvamar Al Nair se desplazó a la zona y que no ha detectado que el vertido haya salido del puerto.
Se trata de una mancha superficial y de apariencia irisada, en la que se efectúan maniobras para su dispersión y que está siendo controlada por el personal del puerto.