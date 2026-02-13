“No cambies, no cambies”… Yurena actuará en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La cantante Yurena, conocida por su icónico tema “No cambies”, formará parte del cartel de actuaciones del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La artista se subirá al escenario de la Plaza de La Candelaria este lunes 16 de febrero, en el marco de la esperada Gala Dragnaval, uno de los eventos más multitudinarios del programa carnavalero.
La actuación tendrá lugar durante esta gala que se celebrará en el escenario Dormitorum instalado en pleno corazón de la capital tinerfeña, donde a partir de las 20:00 horas competirán los aspirantes drag en una cita que combina espectáculo, música y diversidad.
La Gala Dragnaval está programada dentro de los actos oficiales del Carnaval para ese mismo 16 de febrero, jornada en la que también se celebrará el ‘Lunes de Carnaval’ en la calle.
La presencia de Yurena supone un guiño al pop español de los años 2000 en una gala que, cada año, apuesta por actuaciones musicales que acompañan el concurso drag y refuerzan el carácter festivo del espectáculo. Su participación está prevista como uno de los números musicales invitados de la noche en la Plaza de La Candelaria, uno de los principales escenarios del Carnaval en la calle.
Con este anuncio, el Carnaval de Santa Cruz continúa sumando nombres a su programación musical para la edición de 2026, que arrancó oficialmente esta semana con la elección de la Reina y que volverá a convertir a la capital tinerfeña en epicentro internacional de la fiesta durante los próximos días.