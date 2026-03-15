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Dos mujeres heridas tras chocar contra una mediana de la TF-1

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2
Colisión múltiple en la TF-1: tres vehículos implicados y un joven de 25 años trasladado al hospital
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Dos mujeres, de 31 años de edad, han resultado heridas este domingo tras la colisión del vehículo en el que viajaban contra la mediana de la Autopista Tenerife Sur (TF-1), a la altura de El Porís, en sentido sur, en el municipio de Arico, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 05:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos ocupantes del vehículo, que presentaban lesiones de diversa consideración, ocupándose de su traslado al Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

Guardia Civil reguló realizó el atestado correspondiente.

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