Ni las alertas por vientos huracanados de más de 120 km/h, ni las advertencias de los expertos, ni el más básico sentido común. En pleno azote de la borrasca Therese, un parapentista ha protagonizado esta mañana un acto de imprudencia temeraria en la costa de La Laguna que ha estado a punto de terminar en tragedia absoluta. El deportista, que decidió saltar desde el Mirador de la Punta del Hidalgo a pesar de las condiciones extremas, ha sufrido una doble fractura de tibia y peroné, pero el desenlace pudo ser fatal.
El suceso se produjo cuando una racha violenta desestabilizó la vela apenas segundos después del despegue. El impacto contra el terreno fue seco y brutal, dejando al hombre inmovilizado. Testigos, incluso, confirman que “ha vuelto a nacer”: el parapentista cayó en una zona rocosa a escasísima distancia del rompiente. Si la trayectoria del viento lo hubiera desplazado apenas unos metros más hacia el exterior, habría caído directamente al mar embravecido, donde, debido a sus lesiones y al peso del equipo, se habría ahogado casi con total seguridad.
El aviso al 112 Canarias movilizó un complejo dispositivo de rescate en el que se encontraban efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), de Bomberos de Tenerife y de la Policía Local de La Laguna.
Tras una primera asistencia en el lugar para estabilizar la fractura abierta de tibia y peroné, el herido fue evacuado de urgencia a un centro hospitalario. Este incidente se produce en una jornada en la que el Gobierno de Canarias había pedido “máxima responsabilidad” a la población, llegando incluso a suspender las clases para minimizar riesgos.
La borrasca Therese continúa activa y se recuerda que la práctica de deportes de riesgo bajo estas condiciones está estrictamente desaconsejada en todo el Archipiélago.