Confirmado por la Aemet: aviso amarillo en Canarias por fuerte oleaje este lunes

Es oficial. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la activación del aviso amarillo en Canarias para este lunes debido al fuerte oleaje que afectará a gran parte del litoral del Archipiélago. La llegada de una masa de aire inestable y el reforzamiento de los vientos alisios pondrán en jaque la seguridad en las costas de cinco islas, en una jornada marcada por la inestabilidad marítima.
Según el último parte oficial, las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro permanecerán bajo este nivel de riesgo. Se espera que el mar de fondo y el viento del noreste generen condiciones adversas, por lo que se recomienda extremar las precauciones en playas, muelles y zonas de paseo marítimo.
Cinco islas en riesgo por fenómenos costeros
El aviso de la Aemet subraya que el impacto será especialmente notable en las vertientes más expuestas al flujo del alisio. Mientras que en el resto de España la atención se centra en una vaguada atlántica que podría derivar en una nueva DANA, en Canarias el peligro real se desplaza hacia la costa y el viento.
- Zonas afectadas: Litorales de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.
- Fenómeno: Mar combinada y viento con intervalos de fuerte.
- Recomendación: Evitar el baño en playas con bandera roja y alejarse de espigones o zonas donde el oleaje rompa con fuerza.
Previsión del tiempo: nubes y rachas muy fuertes
Más allá del estado del mar, el lunes arranca en Canarias con cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. En estas zonas son probables las precipitaciones débiles, especialmente durante la mañana. En el resto del Archipiélago, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes altas.
En cuanto al viento, el alisio no dará tregua. La Aemet prevé intervalos de fuerte con rachas que podrían ser muy fuertes en zonas de cumbres y en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas. Esta situación de viento intenso es la que, precisamente, alimenta el mal estado del mar que ha motivado el aviso amarillo.
Estabilidad térmica frente al frío peninsular
A pesar de la alerta marítima, las temperaturas en Canarias no experimentarán grandes cambios. Las máximas y mínimas se mantendrán estables, alejadas del desplome térmico que sufrirá la Península, donde comunidades como Madrid o Castilla y León esperan nevadas de hasta 10 centímetros.
En el Archipiélago, el ambiente seguirá siendo suave en las costas, aunque la sensación térmica podría ser inferior en zonas altas debido a la intensidad del viento. La situación de aviso amarillo por oleaje se mantendrá vigente mientras las condiciones de presión en el Atlántico sigan impulsando el fuerte flujo de componente norte sobre las islas.