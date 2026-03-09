Tiempo invernal en Canarias: la Aemet advierte de heladas y lluvias a partir de este lunes

La previsión meteorológica para este lunes, 9 de marzo, indica que en el norte y oeste estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías del norte; y en el resto de zonas habrá predominio de los cielos poco nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en general con probables heladas débiles en cumbres centrales. Los termómetros oscilarán entre los 19 grados de máxima en Tenerife y los 10 de mínima en El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el extremo oeste, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, cuando son probables rachas ocasionalmente muy fuertes; predominando las brisas en costas del suroeste.
En el norte de Gran Canaria estará nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías; y en el resto de zonas habrá predominio de los cielos poco nubosos.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales sin descartar precipitaciones débiles y dispersas durante las horas nocturnas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 19 grados de máxima y los 16 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, cuando son probables rachas ocasionalmente muy fuertes, sin descartarlas en zonas de cumbres expuestas al alisio; predominando las brisas en costas del suroeste.