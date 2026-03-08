Canarias volverá a estar en aviso amarillo este lunes: el mapa de la Aemet de las zonas en riesgo

El tiempo se vuelve a complicar en el litoral del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de este lunes, 9 de marzo.
Esta situación se suma a la prealerta en todas las Islas decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, vigente desde el pasado viernes en base al Plan Especial de Emergencias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Zonas afectadas y horarios del aviso
La inestabilidad en el mar comenzará a intensificarse durante la jornada del lunes, afectando principalmente a las vertientes expuestas al alisio:
- Tenerife y Gran Canaria: El aviso amarillo se activará a las 14:00 horas del lunes y se prolongará durante todo el martes, 10 de marzo. Se esperan vientos del noreste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) en el sureste de Tenerife y el oeste de Gran Canaria.
- La Palma, La Gomera y El Hierro: El aviso entrará en vigor a las 20:00 horas del lunes, manteniéndose activo hasta la mañana del martes. El viento afectará especialmente al noroeste y sureste de La Palma, el norte de El Hierro y el oeste y norte de La Gomera.
En el mar abierto, la previsión apunta a marejada o fuerte marejada, con mar de fondo del norte de uno a dos metros de altura.
El tiempo por islas para este lunes
Más allá de los avisos costeros, la Aemet prevé un lunes marcado por cielos nubosos y la probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las vertientes norte de las Islas.
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte y oeste con lluvias ocasionales en medianías del noreste. Las temperaturas se mantienen estables, aunque no se descartan heladas débiles en las cumbres centrales.
- Gran Canaria: Nubosidad persistente en el norte y este. El alisio soplará con intervalos de fuerte en el noroeste y sureste, con rachas muy fuertes por la tarde.
- Islas orientales: En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos con posibles lluvias débiles y dispersas durante la noche. Las temperaturas máximas rondarán los 19°C.
- Provincia occidental: En La Palma, La Gomera y El Hierro se esperan cielos cubiertos en el norte con precipitaciones ocasionales. En Valverde, las mínimas caerán hasta los 10°C.
Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las zonas de costa afectadas por el fuerte viento y el oleaje, evitando el tránsito por muelles y escolleras mientras se mantenga activa la situación de riesgo.