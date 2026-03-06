La Aemet avisa: así será el tiempo en Canarias este fin de semana

La previsión del tiempo en Canarias para este fin de semana apunta a cielos nubosos en varias islas, posibles lluvias débiles en el norte y viento moderado del nordeste, según los datos publicados por la Aemet. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos durante los próximos días.
Para este viernes 6 de marzo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos en general, con tendencia a intervalos nubosos a partir del mediodía en Lanzarote, Fuerteventura y en el este y sur de las islas montañosas.
Durante la madrugada y primeras horas del día podrían registrarse lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de las islas, especialmente en zonas de medianías. Estas precipitaciones tenderán a remitir a lo largo de la tarde.
Las temperaturas en Canarias se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos, con valores máximos de 19 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
Además, la Aemet no descarta heladas débiles en las cumbres centrales de Tenerife durante las primeras horas del día.
El viento del nordeste soplará de moderado a fuerte en vertientes noroeste y sudeste, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, donde podrían registrarse rachas ocasionales muy fuertes en zonas expuestas.
¿Qué tiempo hará en Canarias el sábado?
Para el sábado 7 de marzo, la previsión meteorológica apunta a intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, con apertura de claros durante las horas centrales del día.
En el norte de las islas montañosas continuará el cielo nuboso con probables lloviznas, sobre todo en zonas de medianías durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
En el resto del Archipiélago predominará el cielo poco nuboso o despejado.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, con máximas de 19 grados en Santa Cruz de Tenerife y 18 en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento moderado del nordeste continuará soplando en el Archipiélago, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas, además de zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura.
Previsión del tiempo para el domingo en Canarias
La previsión del tiempo en Canarias para el domingo 8 de marzo indica una situación meteorológica más estable, sin avisos meteorológicos activos en el Archipiélago.
Durante la jornada se esperan intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el norte de las islas montañosas se mantendrán cielos nubosos con probables lloviznas, principalmente en zonas de medianías.
A lo largo del día se abrirán claros durante las horas centrales, con ambiente poco nuboso en el resto de zonas.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el domingo, con máximas de 19 grados en Santa Cruz de Tenerife y 18 en Las Palmas de Gran Canaria.
El viento del nordeste seguirá soplando de forma moderada, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas y en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura.
Alerta por fenómenos costeros
Asimismo, el Gobierno de Canarias ha decidido mantener la situación de alerta por fenómenos costeros en toda la comunidad autónoma.