Alerta máxima de Protección Civil: la borrasca Therese castigará a Canarias hasta el domingo con más de 300 litros

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha confirmado que mantiene activa la alerta por precipitaciones, viento y oleaje en Canarias ante el impacto de la borrasca ‘Therese’. Según las previsiones oficiales, este escenario de tiempo adverso se prolongará, al menos, hasta el próximo domingo 22 de marzo, afectando con especial intensidad a las islas de mayor relieve.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que la situación se recrudecerá mediante el paso de sucesivos frentes. Se prevé que las lluvias sean de carácter fuerte o muy fuerte y persistentes, pudiendo superarse los 300 litros por metro cuadrado en puntos de La Palma y Tenerife, sin descartar registros similares en Gran Canaria. Estos acumulados elevan el riesgo de crecidas en barrancos, inundaciones en zonas bajas y deslizamientos de tierra.
Previsión para el jueves y viernes
Durante la jornada de este jueves 19, el centro de ‘Therese’ se sitúa al noroeste del Archipiélago, lo que provoca un giro e intensificación del viento de componente oeste y suroeste. Las rachas superarán los 90 km/h en cumbres y medianías, mientras que en el resto de las zonas alcanzarán los 70 km/h. El temporal marítimo dejará olas superiores a los 5 metros en el oeste y sur de La Palma y en El Hierro.
Para el viernes 20, el sistema frontal terminará de atravesar las islas, extendiendo las lluvias a la provincia oriental. No se descarta que las precipitaciones sean localmente muy fuertes en el sur de Tenerife y Gran Canaria durante la madrugada, acompañadas de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales.
Evolución durante el fin de semana
La inestabilidad persistirá el sábado 21 con rachas de viento que se mantendrán por encima de los 90 km/h a sotavento y en cumbres. Se espera que los acumulados de lluvia sigan creciendo de forma relevante en las vertientes a barlovento de las islas capitalinas y La Palma.
A partir del domingo 22, ‘Therese’ comenzará a debilitarse. Aunque el viento perderá intensidad, las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, localizándose los mayores acumulados en el este, sur, medianías y cumbres de las islas de mayor relieve. La inestabilidad podría prolongarse hasta el lunes, aunque con acumulados progresivamente menores.
Recomendaciones de seguridad
Ante este escenario, Protección Civil recomienda a la población extremar las precauciones:
- En carretera: Disminuir la velocidad, evitar zonas donde discurra agua y no estacionar en cauces de barrancos o zonas inundables.
- En núcleos urbanos: Asegurar puertas y ventanas, alejarse de cornisas, árboles o muros, y evitar las corrientes de aire en las viviendas.
- En la costa: Alejarse de playas y paseos marítimos. El mar puede alcanzar condiciones extraordinarias y arrastrar a personas en las proximidades.
- En la cumbre: La cota de nieve se sitúa hoy entre los 1.800 y 1.900 metros. Se recomienda ir provisto de ropa de abrigo y evitar desplazamientos si no son imprescindibles debido a las placas de hielo.