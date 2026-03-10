Alerta de la Guardia Civil: el nuevo timo de las villas vacacionales que arrasa en Tik Tok

Mucho cuidado si estás planeando tus próximas vacaciones a través de las redes sociales. La Guardia Civil ha detectado un preocupante incremento de estafas en el sector del alquiler vacacional. Según advierte el Instituto Armado, los ciberdelincuentes están utilizando plataformas de contenido viral, principalmente Tik Tok, para publicitar villas y casas de lujo con precios significativamente inferiores a los del mercado.
El “Modus Operandi”: fotos robadas y Bizum
El engaño comienza con anuncios extremadamente atractivos que utilizan fotografías robadas de portales inmobiliarios legítimos. Una vez que el usuario contacta con el supuesto propietario, los estafadores activan un protocolo de presión basado en la urgencia y la exclusividad.
Afirman que hay muchos interesados y exigen un depósito inmediato para “asegurar” las fechas. La trampa definitiva llega con el método de pago: solicitan el dinero exclusivamente mediante Bizum o transferencia bancaria directa. Una vez que reciben los fondos, el anunciante bloquea a la víctima, dejándola sin reserva y sin dinero.
¿Cómo identificar el fraude antes de pagar?
Para evitar que una oferta demasiado “buena” arruine tu descanso, la Guardia Civil recomienda seguir estas pautas:
- Desconfíe de los “chollos”: Si el precio es excesivamente bajo para una villa con piscina en temporada alta, es casi seguro que se trata de un fraude.
- Verifique la identidad: Busque el nombre del alojamiento en otras fuentes y solicite documentación que acredite la propiedad.
- Revise los comentarios: La ausencia de opiniones o los perfiles creados muy recientemente son señales de alerta claras.
- Use plataformas oficiales: Realice siempre las reservas a través de portales especializados que ofrezcan sistemas de pago protegidos.
- Evite pagos externos: Nunca envíe dinero por Bizum a desconocidos sin haber verificado la veracidad del alquiler de forma presencial.
Pasos a seguir si ha sido víctima
En caso de haber realizado ya un pago y sospechar de una estafa, actúe de inmediato:
- Contacte con su banco: Intente retener la operación lo antes posible.
- Recopile pruebas: Guarde capturas de pantalla del anuncio, conversaciones de WhatsApp y justificantes de pago.
- Denuncie: Acuda a las dependencias de la Guardia Civil o Policía más cercanas con toda la documentación.