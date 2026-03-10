Rescate al límite en Punta Brava y un coche suspendido en Santiago del Teide: jornada negra en las carreteras

Tenerife ha vivido una de sus jornadas más complicadas en lo que va de semana. El Consorcio de Bomberos de Tenerife ha tenido que desplegar efectivos de norte a sur para atender una sucesión de incidentes críticos, marcando lo que ya se califica como una jornada negra en las carreteras y zonas de costa de la isla.
Susto extremo en la TF-5: un coche cae al patio de una casa
El incidente más espectacular se registró en Santa Úrsula. Pasado el mediodía, los bomberos del parque de La Orotava fueron activados tras un aviso estremecedor: un vehículo se había precipitado desde el puente de La Quinta, en plena autopista del Norte.
El turismo cayó desde una altura aproximada de 20 metros, terminando en el patio de una vivienda particular. A pesar del impacto vertical, las dos personas que viajaban en el interior no quedaron atrapadas, lo que facilitó una evacuación de emergencia por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local trabajaron en el lugar para asegurar la zona y recopilar datos sobre este suceso que pudo terminar en tragedia.
Rescate al límite en las rocas de Punta Brava
Casi de forma simultánea, la tensión se trasladó al Puerto de la Cruz. En la zona de Punta Brava, un ciudadano sufrió una aparatosa caída en una zona rocosa de muy difícil acceso. Ante la imposibilidad de que la víctima saliera por sus propios medios, los bomberos instalaron una escalera de dos tramos anclada a la pared.
Tras localizar al afectado con diversas contusiones, los efectivos realizaron una maniobra de extracción con seguridad, logrando izar al herido hasta la superficie para que fuera atendido por las unidades sanitarias.
Vehículo suspendido en Santiago del Teide
La racha de accidentes continuó en el sur. En Santiago del Teide, los bomberos de Guía de Isora fueron requeridos tras precipitarse un coche por un barranquillo. Al llegar al lugar, el escenario era dantesco: el vehículo se encontraba en una posición comprometida, aunque afortunadamente no había ocupantes en su interior en ese momento.
Debido a la deformación del chasis delantero, los bomberos no pudieron desconectar la batería, centrando sus esfuerzos en asegurar la estabilidad del coche para evitar que continuara su caída por el cauce del barranco.
Intervenciones en el área metropolitana y el sur
La actividad del Consorcio no dio tregua durante el resto del día:
- La Laguna: Efectivos colaboraron en el traslado de una persona herida en una zona de difícil acceso, donde la orografía complicaba la llegada de la ambulancia del SUC.
- Granadilla de Abona: En San Miguel, se evitó un posible accidente mayor al asegurar una plancha metálica de grandes dimensiones que amenazaba con desprenderse de un edificio hacia la vía pública.
- Arona: La madrugada se cerró con la extinción de un incendio en una palmera en la avenida del Atlántico, evitando que las llamas se propagaran a zonas próximas.
Esta sucesión de rescates y accidentes pone de manifiesto la importancia de la rápida respuesta de los equipos de emergencia en una isla cuya orografía y densidad de tráfico no dan margen al error.