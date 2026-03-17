Si tienes estas burgers en casa, no las comas: alerta alimentaria en España

Una alerta alimentaria ha saltado este lunes, 17 de marzo de 2026, y afecta a un producto que muchos consumidores tienen en el congelador: una burger de pollo ultracongelada que se vende en bolsas de tres unidades. La advertencia la ha lanzado la AESAN, que pide revisar el etiquetado cuanto antes.
¿Tienes esta burger en casa? Este es el producto afectado
El aviso se centra en un producto muy concreto, por lo que conviene comprobar los datos en el envase. Estos son los detalles clave:
- Marca: Simon’s Food
- Producto: Burkebab ultracongelada
- Formato: bolsa con 3 unidades
- Fecha de consumo preferente: 01/2027
- Peso: 240 gramos por unidad
Si coincide con el producto que tienes en tu congelador, la recomendación es clara: no consumirlo bajo ningún concepto.
Qué pasa si ya lo has comido
El motivo de la alerta es la posible presencia de Salmonella, una bacteria que puede provocar una infección alimentaria.
Si has consumido esta burger de pollo con Salmonella, debes estar atento a síntomas como:
- diarrea
- vómitos
- fiebre
- dolor de cabeza
En caso de presentar estos signos, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a un centro de salud.
Puede estar en más zonas de España
Aunque la distribución inicial del producto se ha localizado en Castilla y León, la AESAN advierte de que no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas.