Advertencia alimentaria por este pan bizcochado que se vende en Canarias: Sanidad pide no consumirlo si eres alérgico

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una advertencia dirigida a personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche por la presencia de este ingrediente no declarado en el etiquetado de biscotes de la marca Proceli.
La notificación fue publicada el 3 de marzo de 2026 a las 17.30 horas y se refiere a un producto comercializado en España que podría contener leche sin que aparezca indicada en la etiqueta.
La AESAN recomienda que las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que tengan este producto en casa se abstengan de consumirlo.
El organismo aclara que el consumo de estos biscotes no supone ningún riesgo para el resto de la población.
Producto afectado por la alerta alimentaria
La información disponible señala que el producto implicado es el siguiente:
- Nombre del producto: Biscotes
- Marca comercial: Proceli
- Tipo de envase: caja de cartón
- Peso: 150 gramos
- Temperatura de conservación: ambiente
Los lotes afectados son los comprendidos entre:
- Lote 254801, con fecha de consumo preferente 22/06/2026
- Lote 260805, con fecha de consumo preferente 18/09/2026
Según la AESAN, la alerta se refiere a la presencia de leche no incluida en el etiquetado del producto.
Distribución del producto en varias comunidades
La agencia ha tenido conocimiento de la incidencia a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.
La información procede del autocontrol de la propia empresa, que comunicó la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa para evitar que se comercialicen alimentos no seguros.
De acuerdo con los datos disponibles, el producto ha sido distribuido en las siguientes comunidades autónomas:
Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.
La AESAN señala que no se descarta que pueda haber redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Las autoridades han trasladado la información a través del sistema SCIRI con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
La agencia insiste en que solo deben evitar su consumo las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche, mientras que para el resto de la población no existe riesgo asociado al consumo de estos biscotes.