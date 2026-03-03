Alertan de la presencia de alérgenos no declarados en yogur con muesli distribuido en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cantabria, relativa a la presencia de alemendras no incluidas en el etiquetado en yogur con muesli.
La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Yogur Bífidus Trozos Muesli y Fibra
- Marca: Alteza
- Aspecto del producto: Pack de 4 envases de 125 g cada uno
- Fechas de consumo preferente: 10/02/2026, 17/02/2026, 23/02/2026, 04/03/2026, 09/03/206, 17/03/2026, 24/03/2026 y 30/03/2026
- Peso de unidad/vol.: 500 g (pack de 4 envases de 125 g cada uno)
- Temperatura: Refrigerado
Se adjunta imagen disponible.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León,si bienno es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.