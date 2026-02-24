Alerta alimentaria por astillas de madera en queso rallado vendido en supermercados de toda España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha activado una alerta a nivel nacional tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra.
La advertencia, tramitada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), informa sobre la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en varios tipos de queso rallado producidos en España.
La contaminación física supone un riesgo para los consumidores, por lo que las autoridades recomiendan encarecidamente a quienes tengan estos productos en sus domicilios que se abstengan de consumirlos de inmediato.
Productos afectados por la alerta alimentaria
La alerta afecta a tres marcas comerciales distribuidas en supermercados y establecimientos de alimentación.
Todos los productos comparten el mismo número de lote: 2426026 y la misma fecha de caducidad: 05.06.2026.
Los datos específicos de los productos son los siguientes:
- Marca Alteza: Queso rallado Gouda. Formato de 200 g, producto refrigerado.
- Marca Albéniz: Queso rallado Gouda. Formato familiar de 1 kg, producto refrigerado.
- Marca Froiz: Queso rallado Mozzarella y Provolone. Formato de 200 g, producto refrigerado.
Distribución y medidas adoptadas
Según la información disponible hasta el momento, la distribución inicial de estos lotes se ha realizado en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra. No obstante, la AESAN advierte que no es descartable que existan redistribuciones a otros puntos del territorio nacional, incluidas las Islas Canarias.
La información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de cada comunidad para garantizar la retirada inmediata de los productos afectados de los lineales de venta y canales de comercialización.
Recomendaciones para el consumidor
La presencia de astillas de madera en alimentos procesados puede causar lesiones accidentales durante la ingesta. Por ello, se insiste en revisar el etiquetado de los envases de queso rallado que se encuentren en las neveras domésticas. En caso de coincidir el número de lote (2426026), se aconseja desechar el producto o devolverlo al punto de venta original.