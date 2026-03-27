Si tienes este queso en la nevera, no lo comas: detectan una peligrosa toxina en un lote de Camembert

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria tras ser informada por las autoridades de Alemania, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), sobre la presencia de Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC) en un lote de queso Camembert procedente de Francia.
El producto afectado es el Camembert de Normandie de la marca comercial La Réserve des Crémiers. La contaminación ha sido detectada específicamente en el lote 031241, que presenta dos fechas de caducidad: 08/04/26 y 12/04/26.
El queso se comercializa envasado en una caja de madera con un peso por unidad de 250 gramos y requiere conservación refrigerada.
Distribución del producto en España
Según la información facilitada por la AESAN, la distribución inicial del lote contaminado se ha localizado en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña. No obstante, las autoridades sanitarias no descartan que se hayan producido redistribuciones a otras comunidades autónomas del territorio nacional.
Esta notificación ya ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar que se verifique la retirada inmediata de los productos afectados de todos los canales de comercialización.
Recomendaciones a los consumidores
Sanidad recomienda de forma taxativa a todas aquellas personas que tengan el producto en sus domicilios que se abstengan de consumirlo.
La bacteria Escherichia coli productora de toxinas Shiga puede provocar toxiinfecciones graves.
Los síntomas compatibles con esta afección incluyen:
- Calambres abdominales fuertes.
- Diarrea acuosa.
- Diarrea sanguinolenta.
En caso de haber ingerido el queso del lote mencionado y presentar cualquiera de estos cuadros clínicos, las autoridades recomiendan acudir urgentemente a un centro de salud.
La alerta se mantiene activa mientras se completa la retirada del mercado de las unidades implicadas para proteger la salud pública.